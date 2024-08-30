風扇｜比抽濕機、暖爐更易故障起火！出現有異味等3狀況應即停用

抽濕機因耗電量高、使用時間長，常被列為居家危險家電之一。不過，有數據指出，電風扇才是家中最容易故障起火的家電產品，亦是最可怕的「火警殺手」。



有數據指出，電風扇才是家中最容易故障起火的家電產品，亦是最可怕的「火警殺手」。（Canva）

不是抽濕機！內政部曝最容易故障起火的家電是它

台灣家電專家、電商企業家「486先生」表示，台灣內政部消防署公佈2023年台灣火災統計資料顯示，起火原因「電氣因素」連續三年蟬聯第一，可見用電安全是當地人在維護居家安全中，最應提高警覺、提早預防的重點。

2016年相關單位也曾對電器類火災分析，電風扇為起火案件最多的第一名，第二名、第三名分別是冷氣機與抽濕機。原因有二，首先是因電風扇單價低，品質參差不齊；其次電風扇使用上有季節性，收納時易造成灰塵堆積、機身損壞、線路拉扯等問題。

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電風扇出現3狀況立刻停止使用

家中的電風扇若有出現以下狀況，請立刻停止使用，就算還會運轉、還有風也不要再吹：

1. 運轉不順

2. 有異音、異味

3. 過熱



486先生表示，電風扇出現運轉不順時，可能是電風扇內部的馬達故障；當電能無法順利轉換成機械能，反而轉成熱能，就會造成馬達過熱，嚴重恐起火燃燒。

此外，大家若重新拿出久未使用的電風扇時，可先查看扇葉轉動，若有速度忽快忽慢、出現嗡嗡聲、突然停止（非緩慢停止）的異常狀況，代表軸承乾澀缺油，建議直接汰舊換新。

欲購買電風扇人士，切記要買有安全商品標章、馬達有加裝溫度保險絲的，安全才有保障。

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