兒童安全｜孩子不肯拖手通街跑？日警教你「不會被掙脫的牽手法」

三歲四歲以下的孩子，出門常常不給大人牽手，或是一看到甚麼有趣的就掙脫爸媽的手爆衝！日本警視廳近日發佈了宣導，教爸媽怎麼牽好孩子的手，讓他們不容易掙脫。



帶小小孩出門，其實也是爸爸媽媽們的壓力之一！因為三歲四歲以下的孩子，不是不給大人牽手，就是一看到甚麼有趣的，就掙脫爸媽的手爆衝！實在太可怕了！日本警視廳今天發佈了宣導，教爸媽怎麼牽好孩子的手，讓他們不容易掙脫。

日本警視廳：不會被掙脫的牽手法

這其實是許多日本幼兒園都教過的「不會被掙脫的牽手法」，首先，先讓孩子握住你的拇指，接着，你用食指和中指扣住他的手腕。

日本警視廳推崇的拖手方法：（按圖了解）

家長帶孩子出門，手一定要牽好！不久前台灣彰化秀傳醫院急診兒科醫生黃士倫才在Facebook「黑倫醫師x健康諮詢」分享一個案例，一位媽媽牽着3歲兒子準備過馬路逛夜市，等紅綠燈時，孩子突然掙脫手衝到馬路上被來車撞飛，造成胸腹部挫傷肋骨斷裂合併肝臟挫傷。

孩子突然暴衝，家長反應不及

身為家長帶孩子出門一定都會遇到這種危險情況，就是孩子會想掙脫，自己行動，絕不可輕忽，以免造成悲劇。孩子年紀小，不知道道路危險，家長往往一不留意就看到孩子暴衝。在醫生的貼文底下看見許多家長分享切身經驗。

．「小孩隨時會爆衝一定要牽條條。」

．「不要以為當下小孩現在很乖，有時候突然幾秒的時間根本反應不及。」

．「我家三歲過馬路一定抱起來，因為小孩根本很難掌控。」

．「帶孩子過馬路真的要很小心，我家兒子像頭牛不給人牽，我說不給牽手就不要出門。」



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幼兒馬路上暴衝，事件多

幼兒的注意力不足，往往一次只考慮一件事而忽略了周圍發生的其他事情。他們很難判斷車輛的速度，也無法注意到聲音的來源，所以沒有辦法預期車輛的出現。他們很容易分心，也還不知道危險的概念，尤其是在興奮的時候，可能會不假思索衝上馬路。

年幼的孩子不想跟大人牽手還有一個原因，就是他們正在探索這世界，亟欲展現自主性，筆者的女兒小時候就不願意跟大人牽手，使得我出門往往膽顫心驚。若執意牽她的手，她就會哭鬧不止，甚至跪地不走。變成一個詭異的畫面，一位大哭的小女孩，跪在媽媽面前（像極了虐待兒童）。幾次用力牽著她的手，回到家竟發現她整隻手都是我握出來的瘀青（真的像虐兒）。

爸媽容易嗎？！道路不安全，但不可能都不出門，快點試試日本警視廳「不會被掙脫的牽手法」！

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：小寶貝出門不給牽手，愛爆衝，爸媽頭大，日本警視廳宣導「不會被掙脫的牽手法」】