蚊怕水｜成份「兒童安全」怎仍皮膚過敏？正確使用方法不是噴手腳

夏天正是蚊蟲活躍的季節，許多人會使用防蚊液來避免叮咬，不過台灣長庚醫院皮膚科醫師生盧俊瑋提醒，有些人使用後可能會產生接觸性過敏性皮膚炎與全身過敏反應等情形，即使防蚊液標榜具有兒童可用的安全成分也應特別注意。



即使防蚊液標榜具有兒童可用的安全成份，有些人使用後可能仍會產生接觸性過敏性皮膚炎與全身過敏反應等情形。（Canva）

兒童可用不代表真的安全 噴皮膚有風險應1方法替代

孩子細皮嫩肉，若被蚊子叮咬的全身都是又紅又癢的腫包，家長常會因此感到相當心疼，而且登革熱、日本腦炎等傳染病都是透過蚊蟲叮咬傳播，使用防蚊液防蚊也能避免這些風險，因此防蚊液的挑選及使用一直都是父母之間的熱門話題。

其中派卡瑞丁（編：Picaridin）此一防蚊液成分，因為本身良好的防蚊效果，以及對兒童的安全性，而廣為父母所知。不過，盧俊瑋醫生分享，有家長因家中孩子不明原因身體、四肢發紅疹前來看診，詢問近期是否有塗抹東西在孩子身上後，家長表示由於蚊子很多，所以曾使用過標榜兒童可用的派卡瑞丁安全成分防蚊液。

進一步詢問發現家長是將防蚊液直接噴灑在手腳上。但盧俊瑋醫生提醒，雖然派卡瑞丁是標榜兒童可用的安全防蚊液成分，可是這並不代表每個人都能直接噴在皮膚上，即使是小兒可用的派卡瑞丁成分，有的人使用後不只不能達到本來想要的防蚊效果，反而可能會造成接觸性皮膚炎。

防蚊液若直接用於皮膚，有皮膚刺激的風險，因此盧俊瑋醫生建議，可以適時、適量間接噴灑防蚊液在身上的衣物、鞋襪等處作為替代，塗抹在衣物上不容易被吸收或洗掉，持久性比皮膚塗抹更長，不直接接觸皮膚，也能減少皮膚刺激或過敏反應的風險。

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為甚麼防蚊液只噴手腳 卻造成全身過敏反應？

不過，家長也好奇明明孩子防蚊液只噴灑在手、腳上，為甚麼連身體也發紅疹？而且疹子是使用防蚊液後間隔好幾天才出現的，這真的是防蚊液造成的嗎？

對此，盧俊瑋醫生解釋，這是因為接觸性皮膚炎，本身是一種延遲性皮膚過敏，在接觸相關物質後並不會馬上出現皮疹，而是隔一段時間後才會出現皮膚過敏反應，如果過敏反應發生時，缺乏合適的藥物控制，皮膚發炎處被活化的免疫細胞所釋出的發炎物質便會進入血液循環，造成全身皮膚過敏反應，此時會建議病人接受系統性藥物治療，才能更快控制症狀。

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