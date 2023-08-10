氣球竟藏窒息風險！吞入氣管幾乎無法取出　比噎親花生葡萄更恐怖

一位曾經擔任急救教育工作的專家，根據多年經歷，告訴家長，甚麼東西是他見過最危險、最致命的誤食東西，而且它經常出現在我們日常生活中。一旦誤食，幾乎不可能將其取出。家長要注意！



寶寶總是看到甚麼就往嘴巴裏放，家長稍一不注意，就可能發生遺憾。「誤食異物」常見於年齡六個月到六歲的孩童，這個年紀的孩子經常因好奇，將手裏的物品放進嘴裏，然而像是硬幣、鈕扣、彈珠等體積小於三厘米的物體，都可能在孩童放入嘴裏把玩的過程中，不小心被吞食。

氣球（特別是爆破後的氣球碎片），竟可能為孩子帶來窒息致命風險：（按圖了解）

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最致命的誤食

一位曾經擔任急救教育工作的專家Nikki Jurcutz，根據他的多年經歷，告訴家長，甚麼東西是他見過最危險、最致命的誤食東西，而且它經常出現在我們日常生活中。

答案是：氣球！

幾乎不可能取出

很多時候我們都會利用氣球來裝飾，孩子們也容易被顏色鮮豔的球狀物體吸引，有興趣抓取拍打，但在專家眼裏，氣球正是引發兒童窒息，最危險的物品。Nikki甚至敦促家長不要讓孩子吹氣球，因為一旦氣球卡在孩子的呼吸道中，她說：「幾乎不可能，將其取出。」

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正常的急救方法，往往無效

在一段影片中，Nikki使用透明管和氣球，示範了孩子把氣球吞下後，為甚麼無法取出的原因。她將氣球放入代表兒童氣道的管子後，開始劇烈敲擊管子，以模擬「背部拍打」，企圖使氣球被吐出。儘管這麼做，對於清除兒童吸入的硬質食物（如花生或葡萄）非常有效，但這樣的方法只能將洩氣的氣球，從喉嚨的一側移動到另一側，而不是緩解堵塞。

氣球是導致窒息而致命的主要原因。氣球很脆弱，一旦受潮就會粘在氣道壁上。首先要避免孩子吹氣球或玩已經洩氣的氣球，Nikki還表示，如果真的要玩，家長一定要在孩子周遭持續監督。

如果使用氣球裝飾慶祝場地，聚會結束後應馬上將其扔進垃圾桶。如果確實發生事故，孩子的呼吸道被氣球堵塞，立刻打電話叫救護車才是最正確的選擇。

以下約一分鐘的原片，建議每次爸媽再忙也花一點時間觀看：（按圖了解）

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：什麼是導致寶寶誤食窒息死亡的最可怕東西？幾乎不可能取出，急診專家警告，這個常見的東西用完一定要馬上丟棄】