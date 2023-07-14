預防走失｜人群中減低搜索難度！簡單一件事　出門前花3秒做好它

帶着孩子外出，孩子可能在你一不注意時走失，機率不低，日本警視廳對次在推特發布一篇短文，建議家長提前採取預防措：在出發前先幫孩子拍一張全身照。獲得許多網友回覆，分享自己的經驗。



疫情過去後，家長都樂於望帶孩子外出，多到戶外或參與活動，但也因為如此，孩子迷路的機率也大增。當發現孩子走失時，家長第一時間一定會感到非常慌張，甚至在請人協尋時，難以形容孩子當時的衣着特徵。

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幫孩子拍一張全身照

日本警視廳保安部災害對策課日前就針對孩子走失，在推特發布一篇文章，建議家長提前採取預防措：在出發前先幫孩子拍一張全身照。

在日本國譽株式會社的調查中，有超過60%的家長，曾經經歷孩子走失的經歷，不管是在室內，或是戶外遊樂園、動物園等，在人潮洶湧時，孩子常常太過興奮，心急奔走，沒注意到爸媽是否跟得上自己的腳步，就跟爸媽走散了。

2歲至5歲的孩子最容易迷路

另外，根據同一項調查，容易迷路的孩子年齡層為2歲至5歲，佔比超過70%，這年齡的孩子，往往很難精確描述家長的資料，在和家人走失時，也會十分驚慌。

來自日本警視廳的建議十分簡單但卻有實質幫助。家長最好是保持警戒，緊盯着孩子，不要讓孩子有走失的機會，但預防措施多做一步，拿起手機拍下孩子今天的樣子，絕對不嫌麻煩，因為有些家長在一時驚慌之際，可能會忘記孩子今天的穿着打扮，要找人時會多些困難。特別如果是在遊樂園等，孩子為數眾多的地方，你要請人協助，以及自己在找尋時，都必須提供孩子的外貌特徵，才容易即時發現。

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你確定你記得孩子的穿着嗎？

一位網民回覆，很多人平時並不關心孩子穿了甚麼衣服，連衣服顏色都不知道。她自己會記得，但他當孩子和爺爺奶奶或者父親單獨外出時，她一定會在他出門前用手機拍一張照片，以備不時之需。一石二鳥，也留作紀念。

一位幼教從業人員也留言說：「在我工作的幼兒園十多年來，我帶孩子走出幼兒園時，都會給孩子拍正面和背面的照片，並將照片留在幼兒園和手機裏。」

穿着親子裝

這樣的建議得到了很多反饋，有人提到，家中長輩外出時，他也會這麼做。而對於防範災難特別有意識的日本媽媽來說，有幾位網友都建議，可以訂製全家人的同款T-Shirt，同樣圖案、顏色而且顯眼的衣服，無論走到哪裏，即使走散了，也容易被找到。孩子也可以告訴其他人：「我和媽媽和爸爸穿着同樣的衣服。」獲得很多人的認同！

有許多媽媽也回覆，她終於瞭解親子裝的意義。出國時穿着親子裝，若孩子不幸走失，你更可以指着自己的衣服，讓他人明白該如何幫你尋人。而綁匪也可能會避開穿着親子裝的孩子，因為他知道這很容易被發現。

一位媽媽則回憶她女兒曾經兩次走失，她形容自己：「那時我像是感覺不到自己活着，太驚恐了。」即便她女兒開始不喜歡被媽媽拍照，她仍會堅持在她出門前這麼做。

暑假快到了，家長安排與孩子出遊，別忘記這個實用的建議，當孩子走失時，有助及早找回孩子！

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：出門前給孩子拍全身照！日本警視廳對兒童走失給建議，許多爸媽承認記不得孩子穿著，網友接力分享方法】