兒童身高｜跳繩真可有助發育？除「次數」外　時間、恆心也是關鍵

在所有跟長高相關的運動中，最常被提及的，就是長高跳繩法了。但是，究竟要怎麼跳，就聽聽專家怎麼建議！



在所有跟長高相關的運動中，最常被提及的，就是長高跳繩法了。但是，究竟要怎麼跳才有用呢？（Canva）

跳繩，真的是一個不需要額外空間設備、不受天氣影響的室內運動，加上又具有4方便記數跟設定目標的特性，真的是很適合孩子執行的運動。但是。很多爸媽可能都有感觸，要讓小孩乖乖跳繩，好難呀！

台灣小兒遺傳內分泌許鈺敏醫生就分享，在門診當中，就時常被問到這個問題，是不是要長高就要跳繩？到底要跳幾下？來自各不同專家口中，一千、兩千、甚至五千的，都聽過。其實，要利用跳繩長高，有些事情是要注意的！

長高跳繩法，真的會有效嗎？

台灣的研究，則以2011年陽明大學劉影梅副教授團隊做的研究，「一天跳繩30分鐘，20週就可以多長高1.5公分（厘米）」最為知名。在長達20週的追蹤中，近千名的宜蘭縣小學四年級學生，分成跳繩組跟控制組，最終的身高確實有顯着差異，在第10週時差了0.64厘米，第20週時差了1.49厘米。研究的結論是，跳繩會幫助長高。

至於外國的研究來說，多着重於肌力、骨質密度的增強，以及對心肺耐力的好處，只有少數研究提到，對下肢骨骼的強化，可能使跳繩具有促進身高增長的效果。

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長高跳繩法，３招這麼做

不過，在各位爸媽拿着跳繩讓孩子跳30分鐘前，還是要看看到底要怎麼跳最好？許鈺敏醫生醫生就建議跟以下三點。

長高跳繩法第一招：運動時間且持續週期

研究發現，一個運動至少穩定持續要12週以上，才會顯着見效。這也就是說，找一個可以持之以恆的運動方法跟生活模式，遠比短期內求好心切更重要！

許鈺敏醫生說，真正長高的跳繩法需要每次十分鐘，每分鐘至少60下的跳繩強度，並且每天累積達三次以上，持續20週以上。

需要注意的是，運動時間長度也不能太短，否則才開始暖身，就結束了，並不能很好地刺激到身體的內分泌以及生長板。所以至少要十分鐘，但不必求好心切導致挫敗。

長高跳繩法第二招：持續並享受運動過程

為甚麼常常叫孩子去跳繩，孩子心不甘情不願地頂嘴，或是變成愛跳不跳的應付？因為累又沒有成就感呀！

為了能夠持續並且享受運動過程，許鈺敏醫生建議，可以給予孩子每輪10分鐘就可以打勾接受到成就感的計分小卡，並且搭配達成特定天數（比如20天）後的獎勵體驗。

長高跳繩法第三招：不同的跳繩方式或運動選擇

同時試着給予孩子不同的跳繩或運動選擇，可以讓孩子跳脫苦差事的思維，轉換成一種挑戰的模式。比如從前跳變成後跳、變成雙手交叉跳，也可以設計挑戰的不同關卡，比如今天要雙手交叉跳十分鐘，然後挑戰跟爸爸一起雙人跳繩十分鐘，最後一輪就可以跳跳床，十分鐘放鬆一下。

甚至偶爾搭配開合跳、波比跳、或者原地登山跑、健身操等等，都可以讓孩子再挑戰與嬉戲中運動呢。

做運動，又有選擇，又有成就感，這樣孩子，才能沒有壓力地健康成長，也能夠長得更好。另外，跳繩對大人增加骨密度跟增強心肺功能也很有幫助喔，爸爸媽媽也不妨跟小孩一起跳起來！

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：真正長高跳繩法！500下？1000下？內分泌醫師：需要每天「這次數」才有效】