濕疹｜怕過敏不敢吃雞蛋牛奶？父母矯枉過正　兒子2歲僅重9公斤

一名兩歲小男童骨瘦如材，僅九公斤重，比同年齡孩子少了兩公斤，嚴重營養不良，而原因為家長以過敏原檢測報告為依據，禁止孩子喝牛奶、食用雞蛋，主食僅有粥、豆漿。醫生提醒，父母不能為了減少幼童過敏反應，而矯枉過正。



醫生提醒，父母不能為了減少幼童過敏反應，而矯枉過正。（Canva）

氣喘、過敏性鼻炎、異位性皮膚炎（濕疹）等過敏兒人數逐年上升，許多家長花錢讓孩子接受過敏原檢測，但台灣新北市立土城醫院長黃璟隆表示，家長面對檢測報告時，必須謹慎解讀，並與兒科醫生討論，不可貿然執行飲食控制。

台灣過敏氣喘暨臨床免疫醫學會副秘書長蘇冠文建議，家長應該長期幫孩子整理食物過敏筆記，幾個月下來，就可大致掌握孩子過敏原，此時再考慮是否做過敏原檢測。

在非典型食物過敏方面，黃璟隆表示，手搖飲暗藏危機，例如，部分飲品添加了鮮奶、芝麻堅果等，極少數的過敏兒童飲用後，可能引發腹痛、嘔吐。再者，許多小吃特產也常添加雞蛋，這會讓過敏兒身陷危機。建議政府應要求店家標示及加註警語。

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