三胞胎寶寶首次搭高鐵！「買掛票」排排坐 乖乖食飯瞓覺畫面萌爆
撰文：中天新聞網
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中國十一長假期間，有吉林長春旅客拍到可愛的景象！只見在高鐵上，有八個月大的三胞胎採取「掛票」方式，被父母用背巾掛在座椅上。三兄弟不哭不鬧，乖巧張大嘴等父親餵副食品，模樣超級可愛。
即睇這三胞胎的可愛模樣：
這一幕真的融化許多旅人的心！10月6日據《人民網》報道，吉林省長春市出現可愛的一幕，三胞胎寶寶乘坐高鐵時，竟然採取了「掛票」方式，他們不哭不鬧，靜靜等待父親為他們餵食。
影片中可見，三胞胎寶寶全被椅凳背巾穩妥地掛在高鐵座椅的椅背上，他們手中握着心愛的玩具，好奇打量周圍的一切。
父母說，這是八個月大的三兄弟首趟高鐵之旅，沒想到表現得如此乖巧。
只見父親一口一口輪流餵着兄弟三人，小寶寶們興奮的踢着雙腳，中間的寶寶還與一旁的兄弟相視而笑，模樣超級可愛。
而靠窗的寶寶，吃飽後放心的含着奶嘴入睡，網友笑說「這隻『特睏生』，像不像電量不足的你？」。
畫面一出，紛紛擊爆許多網友的心臟，直呼實在太卡哇伊了，還有不少人說真想偶遇這對三胞胎。
有人留言說：
．「他們的可愛程度簡直是三倍暴擊，不過要是哭了的話…」
．「這十幾秒的可愛實在不夠看啊」
．「可愛溢出螢幕啊」
．「三胞胎掛票出行，吃喝玩樂睡覺都不耽誤」
有網友稱，搭高鐵帶娃靠「掛票」解放了雙手，因為掛着在椅背上就如同爸媽揹着就乖了，不哭也不鬧。
但也有人質疑，寶寶如何買「掛票」？據《紅星新聞》報道，類似視頻中的兒童「掛票」實際上是家長單獨購買了佔位的兒童票。如果未滿6歲的兒童需要單獨的座位，可以按照兒童優惠票價購買，隨行人員在購買時需要添加兒童座位。
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