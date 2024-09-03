戒奶嘴｜女兒3歲仍在吃！爸爸藉「辦葬禮」讓女兒哭別童年最愛
撰文：中天新聞網
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要讓小朋友脫離一些生活習慣，是非常不容易的事，弄不好可能引發家庭戰爭，不過美國密蘇里州一位爸爸透過「 葬禮」的方式，成功幫3歲女兒戒掉奶嘴，又保住女兒的童年回憶。
美國《CBS NEWS》報道，35歲的傑克和柯特妮育有一女名為黑澤爾（Hazel），但黑澤爾直到3歲都還戒不掉吸奶嘴的習慣，還替奶嘴取名為「帕奇」（Paci），可見奶嘴在黑澤爾心中的地位不低。
傑克表示「帕奇」陪伴女兒很長一段時間，要是帕奇不見了，女兒一定會心情不好甚至大哭大鬧，他也擔心長期吸奶嘴會影響女兒牙齒和下巴的發育，所以他嘗試過很多幫助女兒戒奶嘴的辦法，像是剪掉的一部分、把奶嘴泡在醋裏，或是將奶嘴「種」在花盆，但都不管用。
爸爸傑克使出奇招，讓女兒成功戒掉吃奶嘴！（按圖了解）
後來傑克夫婦突發奇想，帶着女兒參加奶嘴帕奇的「葬禮」，雖然當下女兒也難過的哭了，但女兒咬奶嘴的習慣也從此消失了。這讓傑克夫婦非常高興，傑克說，孩子本就要經歷一些艱難時期才會成長，作為家長，可以用更多更好的方式從旁協助，避免給大家帶來額外的負面情緒。
而傑克也不是真的就把奶嘴帕奇埋在土裡「長眠」，在「葬禮」結束之後，他將奶嘴帕奇挖出來，特別找了一個盒子放進去，當作記錄女兒童年的紀念品收藏起來。
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