「孩子在哪裏？」爸爸力證兒子在BB車內　媽媽一睇激到無話可說

雖說每個人都是第一次當父母，但爸爸有時候真的太不靠譜了！



你家老公會幫忙帶孩子嗎？如果都有一起分擔，那還是值得嘉獎的，偶爾出包或令人疑惑的帶娃現場，媽媽睜一隻眼閉一隻眼就算了。

空間管理大師！

但下面這兩位爸爸的帶娃方法，一則讓人看到了媽媽們忍耐的極限，一則老婆看到監視器會昏倒！

先看第一位離譜爸爸！（按圖了解）



第一個爸爸在嬰兒用品店內挑選商品，透過店家錄像，看到講完電話正準備掛的媽媽邊往老公身邊走…（微博截圖）

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第一個爸爸在嬰兒用品店內挑選商品，透過店家錄像，看到講完電話正準備掛的媽媽邊往老公身邊走，但一眼看過去不見孩子蹤影，於是詢問：「寶寶呢？」

老公一派輕鬆說就在車裏啊！媽媽看著推車上的成堆商品翻了翻，根本沒看到寶寶。

只見老公將推車扶手一壓，露出下方「置物籃」，而寶寶一臉無辜趴在裏面，張着圓圓大眼睛望向媽媽......

監視影像中的媽媽一臉無奈手扶額，整個直接放棄說：「走吧走吧......」，老公也屁顛屁顛的趕快跟上。（編按：有時真的不懂老公們的邏輯）

網友們紛紛表示：

．「我應該在車底，不應該在車裏......」

．「不意外不意外😂😂」

．「空間利用大師！」



．「往好處想，至少沒搞丟」

．「大的放寬的，小的放窄的，沒毛病😂」

．「媽媽只能安慰自己至少還在車裏」

．「這樣長大了才會有承擔😂」

．「孩子活着就好！」



要多機伶有多機伶

即睇第二位爸爸「事蹟」：（按圖了解）



第二位爸爸穿著可愛的保暖毛絨帽甩啊甩的，似乎是穿上新衣很開心，經過餐桌時不小心打翻了鍋裏的東西。（微博截圖）

第二位爸爸穿着可愛的保暖毛絨帽甩啊甩的，似乎是穿上新衣很開心，經過餐桌時不小心打翻了鍋裏的東西。一旁寶寶全程目擊，當下他也很聰明立刻逃。

但爸爸第一反應竟是跑去抓寶寶，並慌張地把他抱回肇事地點（寶寶一臉懵）；此時也傳來媽媽詢問的聲音：「怎麼啦？」

一溜煙跑不見的爸爸彷彿無事般拿着掃把出現了，和媽媽同時望向一地狼藉和寶寶。（編按：難怪寶寶當下馬上逃跑）

媽媽溫柔對寶寶說：「你這是怎麼啦？」爸爸立馬開口附和：「小心點兒子！你看看你！」還不會說話的寶寶一臉無措。

然而爸爸還不放過，連忙對媽媽說：「沒事沒事！我收拾吧。」展現強烈求生慾，而寶寶也正式升格為背鍋俠......

網友留言：

．「欺負我不會講話是嗎？你等着」

．「應該不止背鍋一次了，本來就是要閃，閃不開啊😂」

．「年紀輕輕的就體驗到（人性的險惡）。」



．「爸爸好壞😂」

．「寶寶表示：冤枉啊」

．「老婆要是看CCTV就有你好事了」

．「寶寶委屈，寶寶說不出」

．「不要欺負小孩哈哈哈哈哈哈哈哈！」



你家也有這款老公嗎？歡迎和我們分享！（搖頭）

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：爸爸帶娃到底可以多離譜？「塞車底、背黑鍋」氣得媽媽無言以對，娃差點開口說話】