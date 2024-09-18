愛心屁屁攻擊！1歲女兒想幫爸爸遮陽光　「整個屁股」坐在他面上

人家都說女兒是爸爸的「貼心小棉襖」，好像不是沒有道理。



你家也有軟萌軟萌的小女寶嗎？天真無邪笑臉配上短短肥肥的身影，着實太可愛！

女兒貼心幫爸爸「遮陽」

有位媽媽在社群上發佈出女兒叫爸爸起床的影片，才1歲出頭的小寶貝，見爸爸睜不開眼睛，隨即展現了貼心小棉襖的魅力！

即睇這個溫馨又搞笑的親子時刻：（按圖了解）



一開始，小妹妹挺着可愛的翹屁屁、嘴邊肉和短短腿走近在休息的爸爸…

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一開始，被小妹妹可愛的翹屁屁、嘴邊肉和短短腿所吸引，小編點開了影片；只見掀開窗簾、陽光灑進房間，加上睡眼惺忪的爸爸，爸爸喊了聲：「好刺眼阿......」

小女寶見狀旋即擺出姿勢，本以為是想用身體幫爸爸擋住陽光。

緊接着女寶雙手撐着窗台、努力翹起屁股。

然後毫無猶豫，一屁股坐了下去！爸爸懞了。

一旁拍攝的媽媽笑翻了，邊說：「這下不刺眼了吧！」女兒也露出頑皮笑臉。

但配合的爸爸呼吸逐漸母湯，憋氣憋紅的臉動了動，妹妹趕緊挪動起身查看。爸爸也怕女兒摔到，雙手伸出扶住可愛小屁屁。

網友：也就女兒敢這樣

影片發佈後受到許多人喜愛，還有網友將妹妹回眸頑皮笑的模樣畫了下來，讓事主媽媽感動不已。

網友表示：

．「坐在爸爸臉上，拉粑粑」

．「都坐臉上了，還要擔心她受傷，也只有小棉襖有這個待遇了」

．「寶寶：這回不曬了吧！」



．「好貼心的（貼臉）小棉襖！」

．「兒子可能就是不一樣的結局」

．「三歲前基本操作：趴胸口睡、屁屁坐脸、打臉啪啪的，小手抓抓的滿臉是傷，但三歲後就沒了



這年紀的寶寶實在是太可愛了，小編融化！

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：我們貼心小棉襖都是這樣叫爸爸起床的！「降就不刺眼了」媽媽一旁笑到發抖】