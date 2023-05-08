親子活動｜簡單倒水遊戲讓孩子學習測試容量 訓練手眼協調專注力
撰文：螢火蟲
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小朋友有無窮無盡的問題，而他們的好奇心正是學習的一大優勢。護士媽媽Vivian分享了一個簡單遊戲，讓小朋友自行測試不同容器的容量，訓練不同能力的同時又有成就感。
資料來源：護士Vi媽三小火 Facebook專頁
二火想知道黑白奶茶杯和Lipton奶茶杯，哪一個能裝較多奶茶？自己用的水樽容量多少？媽媽常喝的罐裝迷你咖啡容量多少？
讓孩子自行擬定研究方法
我們鼓勵自主學習，由孩子自己計畫、選擇和運用策略。家中有一個大的玻璃量杯，我們將每一個杯子、瓶子及罐子裝滿水，再逐一倒進量杯，讓二火親手做、親眼看，自己尋找答案。
以上的測試容量小實驗，也是「倒水練習」的進階版。以前曾經分享過，看似簡單的倒水練習，除了做到小手肌肉練習、手眼協調和手腕控制能力，最重要更是能培養專注力、秩序和獨立能力。
適合2至3歲小朋友
倒水遊戲適合2至3歲的小孩子，通常幼兒會愈倒愈興奮，由初時小心翼翼，慢慢地倒水，到熟悉後就「懶叻」快快倒但卻倒瀉，然後再從中汲取教訓和調整技巧。當他們成功做到，就會有莫大的快樂和滿足感。
資料及相片獲護士Vi媽三小火授權轉載
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