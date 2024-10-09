兒童飲食｜兩大營養助提升專注及記憶力 營養師推介「這些」小食

踏入9月，學生們又馬上要開始新學年，為讀書考試而努力，經過暑假長時間的玩樂，孩子需要重新適應上學的步伐，以下來跟大家分享有助提升孩子專注力的營養素及食物，讓各位家長在多方面支援孩子的成長。

本文作者：吳瀟娜(Lillian)



首先，足夠的碳水化合物可為腦部供應能量及增加血清素分泌，選擇高纖的碳水化合物如全麥類和根莖類五穀食物較能穩定血糖，因為消化速度比精製糖慢，可避免孩子的血糖水平在餐後快速上升，減低出現飯後疲倦的感覺。

高纖的碳水化合物食物來源包括糙米、紅米、全麥麵包、全麥麵條、燕麥、番薯、南瓜等。

另外，優質的蛋白質能增加飽足感，同時含有色氨酸，有助身體製造血清素及多巴胺，令情緒穩定，令孩子更容集中精神和放鬆心情。同時，蛋白質也是構成大腦神經系統連接的重要元素。

優質的蛋白質食物來源包括牛奶、雞蛋、新鮮肉類如雞肉、豬肉、牛肉等。而進食豆類、大豆製品如豆腐，未能提供完整的氨基酸，建議大家多提供不同類型的豆類，如腰豆、鷹咀豆、黃豆、黑豆等來補充。

大家常聽的奧米加3脂肪酸，有助維持神經系統及腦部發育的健康，亦有助增強記憶力和集中力。另外，這種不飽和脂肪酸也能抑制壓力荷爾蒙及增加血清素的分泌，有助孩子舒緩過度緊張的情緒。食物來源包括深海魚如三文魚、吞拿魚和沙甸魚、堅果如杏仁、合桃等。

五款優質蛋白質小食 助提升孩子專注力

家長可以為孩子準備高纖、低脂及優質蛋白質的小食，在小息期間補充能量和以上營養素。

1. 新鮮水果如香蕉、提子、藍莓、草莓、李子

2. 全麥麵包、提子麥包、粟米、栗子

3. 烚雞蛋

4. 無鹽焗果仁

5. 低脂芝士粒、低脂或脫脂奶