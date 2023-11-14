孩子外出用餐時吵鬧　家長只懂說「nono」阻止　網民：理你才有鬼

有些小孩會在公共場合出現尖叫、吵鬧的行為，需要父母出面制止管教。



但有人抱怨，面對孩子尖叫、破壞等，常聽到家長只會說「NONO、NONO」，不滿直呼「到底在NO甚麼看不懂」。

孩子不懂事情有可原，但父母敷衍的管教卻怎也說不通吧！（按圖了解）

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一名網民在「匿名公社」發文分享，一堆家長帶小孩去吃飯，小朋友一直尖叫、敲碗，破壞別人店裏的擺設，然後家長一直在那邊「NONO、NONO」，直言「到底在NO甚麼看不懂」。

文章一出，網友們超有感，紛紛抱怨：

．「真的超腦...嘴上NONO手上還不是一樣在滑手機 」

．「已經習慣了，把店家的東西當自己的，隨意放任野小孩破壞，我已經無力吐槽」

．「真的很討厭這種人」

．「常常公園溜滑梯，也很多媽媽會對著孩子喊NONO，孩子也沒有在聽，非常白眼，到底是在NO啥毀」

．「還有那種一邊頭也不抬滑手機，然後一邊說『不可以喔』的那種，小孩會理你才有鬼」



過來人們則分享育兒經：

．「這時候直接抓出去比較快，大人陪在旁邊，沒安靜沒坐好不準進去，要哭就去哭給外面的人看」

．「我們家會直接帶回家，所以我們家不太敢亂」

．「我跟先生都是先好好講…再不行就帶出去了，畢竟影響到別人被白眼感覺也很不好」



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【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】