教養｜孩子做錯事更發脾氣？別跟他們原地爆炸　2招不用鬧更有效

前兩心口CC開學，我送她上校車，目送校車離開之後，幾位媽媽默契的沒像往常一樣一鬨而散。



畢竟，好幾個月憋家沒上學，相互懷念的，不僅有孩子和孩子的同學，還有媽媽們和她的情緒價值戰友們。

第一個同學媽媽先吐槽，再不開學全家都瘋了，輔導孩子寫作業，要是錯了題，你不能糾正，你一説他就急起上來。要是不上道再批評兩句，那完了，直接原地暴走，又哭又喊。

你説平時學校老師怎麼批評大氣不敢出一聲，在家就橫的二五八萬似的！

第二個媽媽連聲附和，哎，別提了，都一樣，別説做功課了，就過年收到利市，我説把紅包先放我包裏，回家再給他，人死活不肯，結果路上就丟了。

我就隨口説了句「你看，早跟你説先幫你拿着」，完了，當場大哭大鬧，衝我發脾氣，明明是他粗心，好像是我把紅包給他丟了……

第三個媽媽，原來都一樣啊，現在的孩子，是不是天生都一身反骨？60斤體重，59斤的反骨，還剩一斤的「皮」。

眾人聽完哈哈大笑，愉悦地散開了。

媽媽們的革命友誼就是這麼隨意，看到孩子們都差不多德行，焦慮就少了一半！

不過一鬨而散之後我便想，為甚麼好些孩子犯錯後，明明知道是他沒道理，還要亂發脾氣呢？

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一. 為甚麼孩子犯錯，反而更容易情緒崩潰

其實，無論是在犯錯、闖禍，孩子發脾氣無非下面這些原因。

1. 對承擔後果的恐懼

前幾天帶DD去考察幼兒園，跟招生老師聊天的功夫，有個孩子把盆子裏的百香果打翻，滾了一地。

瞬間安靜後，媽媽尷尬的問了句「怎麼回事？」孩子立馬就哭着跑到媽媽身邊，一邊把臉埋起來，一邊揮拳打媽媽。媽媽也無奈，「誰也沒説你甚麼啊，你還亂發脾氣」。接下來，幼兒園老師的處理，非常專業。他輕鬆地説，「沒事兒的，這些百香果不怕摔，你沒給別人造成麻煩，也不會有人覺得你故意做了壞事，只要我們一起再撿起來就好啦。」孩子立馬就安靜了下來。

因為老師精準的提取的幾個關鍵詞：

．你沒造成麻煩

．別人不會怪你（嫌棄你）

．你可以修正失誤



孩子的世界是很小的，有時候他們可能也不太明白，一些行為意味着甚麼樣的結果。他會誇張地認為自己給別人造成了困擾/損失，覺得自己要面臨懲罰或賠償，認為別人會覺得他是壞小孩，會討厭他。他害怕被責備，內心又無比緊張，不知道怎麼處理，就只能用哭鬧、發脾氣，來排解恐懼和脆弱。

尤其是如果平時孩子犯錯，家中大人以批評、懲罰為主，孩子還很容易找理由推卸責任。比如，不是我打翻的，或者，都是因為有人把它放的太靠邊了。

2. 否定帶來的羞恥感

對孩子來説，明顯的錯誤、重複出現的問題，父母的經常性「指正」，是一件非常有壓迫感的事情。

做錯事時，孩子本身就會產生一定的羞恥感。如果父母不理解，甚至因此懲罰、嘲諷、打壓：

．我早就説了不要這樣；

．瞧，你不聽，弄砸了吧；

．活該，讓你不認真，又錯了吧。



當你否定孩子太多了，他感覺不到你的好意，那麼下次在你面前犯錯/出糗的時候，只會讓孩子滋生出無盡的羞恥感。甚至會讓孩子會形成一種應激反應。就是犯錯後，在你説之前，他的情緒腦已經啓動，內心豎起堡壘，開啓保護自己的模式，在你發火或否定自己前先發招。

哪怕是可能會招來更大的怒火，哪怕被責罵，也好過被否定，不被在乎感受的好。

不是孩子脾氣有多大或無理取鬧，只是因為他不想一遍一遍聽你實錘，不想接受自己是「差的」。

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二. 孩子犯錯後，父母怎麼做才合適？

那孩子犯錯，到底要不要管呢？管當然可以管，但管之前一定要做好這兩件事。

1. 給孩子一定的狼狽空間

説起「狼狽」時刻，誰沒有？但沒有人喜歡在這個時候被旁人指點。先不説孩子，就拿咱自己舉例。

CC出生前，儘管我看了很多育兒書，但，當理想與現實碰撞的時候，同樣是手忙腳亂。這個時候，就有了「過來人」善意的指導——我的奶奶&媽媽。

．你餵奶的姿勢不對，這樣孩子吃不着啊，你看孩子急得直哭，側一點側一點！

．這屁股怎麼紅成這樣了？你是尿不濕換的不及時、還是上次換又忘擦護臀霜了？



被「指點」的次數多了，心理就會莫！名！不！耐！煩！

本身你就一整個緊張焦慮，生怕照顧不好孩子，這時，身邊有一個人不停地強調你犯下的錯誤，或者你即將要犯的錯誤……這種無情的戳穿，很容易讓腦子本來就緊繃的弦徹底崩掉，然後想要反抗。

孩子也一樣，他們接觸所有事情的最初都是無知而慌亂的。

還説CC學琴吧，每次學新曲子都是最難的時候。她自己練着費力，我看得更是着急，剛開始總忍不住喋喋不休：

．這幾小節應該是連奏

．手型，注意你的手型

．這個升fa又忘了



面對「指責」，CC下意識便是反擊：我沒彈錯、我沒折指、我沒斷……

我：怎可能？我又不瞎？（內心OS）

結果顯而易見，孩子要麼崩潰大哭，要麼乾脆甩手不幹了。我看着她的樣子，就想到了當初帶孩子的自己。所以，有些錯誤/行為，不妨多給孩子一些試錯空間，一些狼狽空間。錯了就錯了，發脾氣就發脾氣，讓孩子擁有「不被審視的空間」自由去探索，哪怕改的慢一些，哪怕錯的久一些。

如果你做不到視若無睹，那就儘量離遠點。放心，就像最後我們都能學會餵奶、學會護理紅屁股一樣，孩子最終也能完成屬於他的挑戰。

2. 先接納情緒，再解決「錯誤」

前兩天下班，看到鄰居家的孩子在門口罰站，他見我來，趕緊把頭埋地低低的。後來才知道，原來孩子為了買和同桌一樣的新款盲盒玩具，偷拿了媽媽錢包裏的100塊，鄰居一氣之下便讓他在門口罰站。

同樣是偷東西，我看過一段完全不同的經歷。

朋友上小學時，她也曾看中小賣部的玩具，便偷偷拿走了，結果被抓了個正着。小賣部老闆一狀告到了學校，無論她怎麼懺悔、求情，還是沒能擋住「被請家長的命運」，當時的她恨不得找個地縫鑽下去，或者轉身跳樓。她以為媽媽來了一定也會訓自己一頓，但卻沒有，只是道了歉、付了錢，把她領回了家。

回家後，媽媽依然隻字沒提，這事兒就這樣完結了。雖然不知道為甚麼，但是這番驚嚇和尊嚴的流逝，讓她在心裏發了誓，再也不偷了。

再後來的某一天，她還是忍不住説起了此事：「我當時嚇死了……」

她的媽媽説：「就知道你嚇死了，所以沒敢再嚇你。」

犯錯後的人，更需要自尊。當孩子因為偶爾的錯誤而無地自容時，父母應該是孩子最後的收容地。看破不説破，你給孩子尊嚴，就是在給他自省的力量。

兒童心理學博士託德説：「每個孩子在犯錯後，心裏都會充滿着內疚、羞愧與自責，並且會試圖去彌補。如果着急去批評、去懲罰，孩子的重點就放在了應付你，他會覺得，你處理完他，這事兒就完結了。父母放棄劈頭蓋臉地責備孩子，孩子才會把注意力集中在如何補救和改變上。」

如果孩子小，確實是因為「不懂」規矩犯錯，那就需要父母及時事後覆盤；如果孩子足夠明事理，「已知」自己錯了，就不如等事情過去之後再去説。

如果你的小孩明知錯了還衝你發脾氣，你需要做的，不是回懟他。而是「看到」他：媽媽知道你在怕甚麼，沒關係的，不要怕。

我們是CC爸媽，家有一雙兒女CC&DD。

C爸：中國醫科大學碩士、三甲醫院副主任醫師；

C媽：報社育兒主編，暢銷書《家長好脾氣，才有好教育》、《吃好睡好不生病》作者。‍‍



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