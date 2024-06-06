有其母必有其子！小學生狂摑副校長5巴　媽媽赴校竟再毆打班主任

據多家韓媒及內地媒體報道，於6月3日上午，南韓全州一名小學生無故早退，被勸阻後竟然毆打辱罵師長，影片曝光後引發輿論嘩然，更令人驚訝的是其母親事後也毆打班導。



綜合南韓媒體SBS、YTN、CBS及內地媒體《新浪微天下》等報道，事情發生在全羅北道全州市的一所小學。據全羅北道教師工會於6月4日向媒體爆料稱，6月3日上午，這名三年級小學生A某（化名）無故早退，在教室前打電話叫母親來接，班主任對A某說：「你罵同學，還打老師。」並試圖抓住A某的手臂，A某要班導「放開」，隨後抽回手臂，撞向錄影鏡頭，導致畫面劇烈晃動。

影片畫面顯示，當副校長在走廊攔住A某時，A某打了副校長幾巴掌，咒罵「進監獄吧」和「你這個混蛋」，還咬了副校長的前臂並向其吐口水，副校長全程未還手，隨後A某擅自離校。

即睇事發經過：（按圖了解）

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更令人驚訝的是，A某的母親聞訊趕到學校後，不僅沒有道歉，反而把班主任打了一頓，導致班主任報警求助。

據報道，A某此前在另一所學校鬧事，於5月14日被強制轉學到該校。同班家長表示，他們一直要求學校將A某隔離開來，稱A某在教室裏鬧事、欺負同學。校方和全羅北道教育支援廳要求A某的家人進行家庭輔導，但屢遭拒絕。

被A某毆打的副校長在接受採訪時表示，「自從A某轉學到我們學校，這種情況幾乎每天都會發生。」「我已經和孩子的母親見過幾次面，但對方把責任都推給校方。」

據報道，校方已向全羅北道教育支援廳申訴男童行為侵害教權，全羅北道教師工會委員長強調，需立即對這名屢教不改的男童採取行動。全州教育計劃於近期召開聯席會議，討論針對這一事件的處理措施，並調查該男童的母親是否有虐待兒童等問題。

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