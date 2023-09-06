教養｜教孩子吃飯教到崩潰？何基佑提醒要調整心態最重要這樣做

許多家長都常因教導子女自行吃飯感到頭痛、氣餒，怕小朋友吃得慢，怕他們到處走不肯坐好等等，有千萬個問題，但其實教孩子吃飯最重要的是調整家長的心態。超級奶爸何基佑分享教孩子吃飯的心得，提醒家長教導子女時，不能想著一步登天。

資料來源：超級奶爸 何基佑 Kay Ho



教導幼兒自己吃飯需要花很多心機，而且要軟硬兼施。由最早期開始刻意製造良好的用餐氣氛，用各種方法令他接觸不同食物從而喜歡吃東西，到必要時嚴格地執行管教，改正他的不當行為。上述全部都是環環相扣，缺一不可。

關於管教 家長需要平衡的心態

寶寶吃得慢，食物放涼了怎麼辦？他只吃某種肉類怎麼辦？他只愛用手吃飯怎麼辦？他用餐時坐不定怎麼辦？我明白面對教導幼兒用餐時，家長有很多的考慮因素。但不同階段有不同的訓練重點，總不能一次過滿足所有條件。所以你要撫心自問你當下最最最想處理的，到底是幼兒偏食問題？用餐具吃飯的問題？在指定時間完成用餐的問題？還是別的呢？家長要學會放手，學會取捨。

讓我舉些例子，你要是想幼兒學習使用餐具，開始時就肯定會吃得慢，家長又擔心食物會放涼。食物放涼了是最迫切要處理的問題嗎？幼兒吃放涼了的食物會死嗎？如果你要幼兒學習在指定時間內完成用餐，這會牽涉到夠鐘就將尚末食完的東西收起。幼兒會因此餓着肚子一整晚，甚至哭鬧。幼兒餓一天是不會死的，但你能接受嗎？

針沒有兩頭利 家長要學取捨

如果你希望幼兒試新食物擴闊飲食領域，你就一定要接受他會有討厭用餐的時候。若果你要他每餐吃得開懷，喜歡吃東西，你就要接受有一段時間你每天都只可給他喜歡的東西吃。針沒有兩頭利，管教更沒有一步登天，這就是家長需要學懂的心態平衡。

改正不當行為由簡單做起 每次改正一個問題

我的結論是，改正幼兒的不當行為應由簡單開始做起，每次只改正一個問題。我們不但要幼兒做得到，更要他做得好。所以在幼兒教育的角度來說，我們建議等到幼兒的行為穩定了（約一、兩個星期左右）再向更高的難度挑戰。

資料及相片獲超級奶爸 何基佑 Kay Ho授權轉載