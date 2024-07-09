新手爸爸心聲｜探索夫妻相處與育兒之道 (0-3個月篇)

距離上一篇文章分享已接近一年，不知不覺我的女兒洛洛已經一歲了，作為一位新手爸爸，我在這段育兒旅程中學到了很多關於夫妻相處的重要課題，今次想特別分享嬰兒0-3個月的夫妻相處與育兒之道，希望這些經驗和觀察能夠對其他父母帶來一些啟發和幫助。

（資料及圖片獲歡「洛」天地授權轉載）



太太產後情緒變化

嬰兒出生無疑是一件值得開心的事，但同時對太太的身心產生了巨大的變化，特別受到荷爾蒙的影響，容易因人奶不足而自責，給予自己無比壓力，又可能因產後身型走樣而自卑等，導致焦慮、憂鬱和情緒低落等，對前景失去信心及希望，沒有適當的處理，後果可以好嚴重。

作為丈夫，我學會了更加敏感和體貼地處理這些情緒變化，雙方要加強溝通，並提供太太所需的支持和理解。例如我會參與太太的泵奶環節，於這段溫馨時間大家互相談天分享，同時又可以減輕太太因泵奶而引起的手痛。另外都要多點讚美太太，加強自信心。

坐月規限

在傳統文化中，坐月子是一個重要的習俗，但我也發現其中的挑戰。我們需要面對各種規定和限制，而有時這些規定可能與現代的育兒觀念不完全相符。我們夫妻必須共同討論和找到一個平衡，尊重傳統價值觀同時也關注寶寶的需求和現代科學知識。

例如「不准洗澡」這習俗，要明白到已牽涉衛生問題，特別餵人奶更會間接影響寶寶，所以前提一定要保持衛生清潔，盲目跟隨分分鐘弄巧反拙。坐月期間，身心愉快是最重要的。

育兒價值觀分歧

我們夫妻在育兒價值觀上有時會出現分歧。例如，對於哺乳、睡眠和紀律等方面，我們可能持不同的觀點。這需要我們進一步溝通和協商，尊重彼此的意見，並找到一個共同的育兒模式。

令我最印象深刻的分歧是大家對餵哺奶量的要求，我認為寶寶自己停下來就可以，而太太則要寶寶完成指定奶量。其實兩者出發點都是為寶寶著想，我擔心寶寶「過份餵哺」，而太太則擔心寶寶「營養不足」，最後當然是我妥協，確保寶寶得到適當的營養是我們的首要任務，始終每位家長都想自己的寶寶肥肥白白。

另外，我也想分享一些在初生育兒經驗，希望能讓大家有個參考。

育兒分享：初生寶寶睡覺有痰音

還記得寶寶出院不久，睡覺時聲響非常大，好像呼吸不順，很大的痰音，困擾了我們很久，一直找不到原因，甚至請教了兒科醫生亦都不知道甚麼問題。經過一個多月，情況總算好轉。

最後網上搜查了一些資料，我們認為是有關新生兒咽喉軟骨比較軟的關係，因為嬰兒呼吸系統尚未完全成熟，導致寶寶呼吸時呼嚕呼嚕的聲音較大。

夜奶戒除策略

夜間哺乳對於寶寶和父母都是一個挑戰。我們需要根據寶寶的發展階段和需求，逐步引導他們適應夜間不需要進食的模式。這可能需要時間和耐心，但建立一個穩定的睡眠習慣對於全家都是有益的。

慶幸我家女兒一個多月已成功戒夜奶，由凌晨餵哺兩次，改為一次，再到戒掉夜奶。我認為其重點要令寶寶適應餵哺時間，頭3個月，寶寶的最後一餐為11pm，奶量5安，要令寶寶吃得足夠，夜晚睡覺才會滿足(當然猛長期除外)，寶寶逐漸適應這個節奏，自自然然就戒掉了夜奶。（題外話：晚間抱睡又是另一項挑戰）

總結，育兒之路充滿挑戰，但也充滿了無比的喜悅和成長，兩夫妻需要攜手努力。另外想特別一提的是，產假固然重要，但男士侍產假亦同樣重要，因為太太需要時間休養及照顧新生嬰兒的同時，亦需要丈夫的陪伴及支持，生理與心理健康對產後的太太來說是非常重要的，當初我額外請多了兩個星期的年假去延長我只有5日的侍產假去陪伴太太及寶寶，老實說，其實都只是剛剛足夠。

想了解更多洛洛，可以follow以下instagram，到目前為止仍每日出post紀錄女兒的成長過程，大家亦可當作一個成長參考。

《本文授獲歡「洛」天地權轉載》