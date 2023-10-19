讓寶寶自己哭到不再哭有效嗎？何基佑：安全感是心理需要不應忽視

嬰兒肚子餓時會哭，尿片濕了時會哭，寂寞時會哭，累透時會哭。這些都是他們的需要，當需要沒有被滿足時就會用哭去表達自己。很多父母覺得當嬰兒凌晨時分躺在床上哭，只要長期不理他，他就學會不哭。超級奶爸何基佑直言放任嬰幼兒哭鬧壞處多多，提醒新手父母勿忽視寶寶的心理需要。

文章授權：超級奶爸 何基佑 Kay Ho



嬰兒餓，我們會給他吃，尿片濕了，我們會給他換。偏偏他晚上因為缺乏安全感或者因為寂寞而哭泣，我們會訴諸於他「扭計」，然後忍心不理他直到他哭個死去活來，到一個點他不再哭。對，寂寞不是生理需要，卻是一種心理需要。

試想想看，一個人要學多久才學會不覺得肚餓？要學多久才學會不覺得疲累？要學多久才學會不覺得寂寞？這些通通都是需要嘛，怎樣也學不會。那麼請問嬰兒從哪裡來的本事學懂不寂寞呢？

「Cry It Out」育嬰法過時亦危險

當幾個月大嬰兒有一天晚上不再哭不是因為他學會了不寂寞，或者曉得該靜靜的睡覺，而是發現無論他怎樣哭也不會有人理會他。這種育嬰方式稱為"Cry It Out"，是很古老的方式。有研究報告指嬰兒長期哭個不停不但會讓寶寶缺乏安全感，影響將來的心理，更會因為哭至「過熱」而對腦部產生壓力！

何基佑以打趣方式勸告父母：「可以笑的話，不會哭。如果寶寶覺得安全，還會哭嗎？嬰兒可以以其他方法來滿足自己寂寞的需要嗎（打遊戲機，煲劇？）？」更向家長們提出反問：「你認為他會哭到十八歲嗎？我告訴你，他只會哭到兩歲，最多三歲，這些日子過了就不復再。」最後苦口婆心地提醒大家：「何不硬著頭皮，不厭其煩抱一抱他，盡量滿足寶寶的需要呢？」

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