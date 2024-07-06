弟弟比較可愛　家姐常被冷落　媽媽自責網民指「自信」要這樣建立

育兒是門學問，若是有兩個以上的小孩，還得考慮到有沒有偏心或資源分配不均等問題。一名人母表示，自從兒子出生後，在外總是被誇獎長得可愛，大女兒則是備受冷落，甚至因此有點落寞，讓她自責地感到對不起女兒。其他網民建議她，「要發自內心覺得孩子可愛，她就會有自信，不要覺得對不起」。



育兒是門學問，若是有兩個以上的小孩，還得考慮到有沒有偏心或資源分配不均等問題。（Canva）

一名女網民在論壇Dcard發文表示，她的兒子皮膚白皙、眼睛又大又圓，每次出門總是聽到外人誇獎兒子好帥、眼睛好大、好可愛等等，她本來沒有多想，近日晚餐時間到餐廳用餐，老闆娘又開始誇獎兒子，一旁的大女兒邊吃飯邊看着老闆娘，眼神似乎有點落寞，好像不解為甚麼沒有被老闆娘稱讚。

該網民表示，女兒的皮膚比較黑、眼睛小小的，相對兒子來說，確實是比較不會被稱讚的長相，她擔心女兒已經一歲九個月，其實懂很多事情，未來一輩子他們兩個的長相都會被拿來比較，讓她覺得非常對不起女兒。

其他人則留言：

．「這時候妳當媽媽的就派上用場了呀，為甚麼要抱歉？我兒子出生大家也是疼他，但我都跟我女兒說她是小公主，每次人家讚美弟弟，她就會說『我是最可愛的小公主』，大家就會大笑+喜歡她，覺得古錐。要發自內心覺得孩子可愛，她就會有自信，不要覺得對不起，要是我就會覺得，我生的都是最可愛的」

．「妳要做的是想辦法建立起女兒的自信心，對自己的認同感，並強調妳對她的愛，不用對不起」

．「妳可以誇獎大女兒，給她多點愛」



曾經不被稱讚的網友們留言：

．「我從來不會在小孩們面前稱讚誰比較好看，因為我從小就是那一個不會被稱讚的，每一個人都是說我妹長得很可愛，眼睛很大」

．「真的會記得一輩子，小時候大家都是誇妹妹好看，有次我父母直接跟外人介紹妹妹是他們女兒，直接略過我，把我當空氣，父母的反應真的很重要，小孩都看得一清二楚」



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