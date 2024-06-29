「怎會有沒搭過飛機？」女生為富家子弟補習　驚見階級有多不平等

社會階層根深柢固，通常家庭社經背景、親人從事職業等，會影響一人的價值觀、處事衡量標準。一名女網民分享，她在補習班當老師碰到許多家境優渥的學生，經常會聊下次出國去哪、有哪國沒去？雖然他們還是小學、初中生，但生涯規劃可能已排定未來出國留學。她有次幫一名小四生複習課業脫口問「你有搭過飛機嗎？」，小四生突然大笑以近乎荒謬的口氣回應「怎麼可能有人沒搭過飛機？」，女網民一聽心情複雜又很感慨，「那些我要全力以赴才能獲得的，他們出生的那一刻便擁有了」，貼文曝光後引發討論。



事主嘆那些她要全力以赴才能獲得的，她的富家子弟學生出生的那一刻便擁有了。（Canva）

這位女網民在Dcard以「出生便在終點的人生」為題發文表示，她出社會後曾擔任補習班老師，班裏學生的家境都很優渥，「聽着那些孩子們說這禮拜飛去哪裏，下個月又要飛去哪裏，甚至問他有沒有去過某個國家，他都要想一下的程度，出國留學這種事似乎在他們觀念裏是必定會發生的事」。

事主表示，一名初中生曾好奇問她怎麼找到這份補教業工作，她回答是透過某個求職網的app找到的，以後他長大要找工作，也是得到這平台找，但事主打趣表示，對方家境富裕，未來應該不用找工作，結果這學生直言「對啊！而且我的工作應該會透過我爸」。還有一次事主幫一名小四生複習課業時，脫口詢問對方「你有搭過飛機嗎？」，該名小四生聽到後笑得很誇張，彷彿是聽到甚麼荒謬的話語回應「怎麼可能有人沒搭過飛機？」

事主說道，她不知如何形容聽到當下的感受，看着班裏學生的生活動態，雖然會感到羨慕，但更多的是感慨，雖然總會提醒自己過好生活、做好自己的事，但夜深人靜時依然會想起階級的不平等，「那些我要全力以赴才能獲得的，他們出生的那一刻便擁有了，而且充斥在他們身邊的也會是同樣家庭背景的人，而我可能要一直持續努力到終點，才有機會過上他們在起跑點的生活」。

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貼文曝光後，引發不少網民共鳴紛紛留言：

．「首抽大於選擇大於努力」

．「所以也沒辦法...大部分人階級複製根本沒辦法改變甚麼，通常家族強大背景實力就能夠掃平一切障礙！」

．「幸運的精子比妳想像的數量多到爆炸」



也有人留言：

．「妳能當他們的老師也不錯啦，不用想太多，因為想也沒用」

．「跟別人比永遠比不完，你的首抽不會是最好的那個，但絕不是差的，如何打好手牌才是首要目的，不能改變的事情焦慮也沒用，能改變的只有現在」

．「充實自己，往自己嚮往的目標努力，加油囉」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】