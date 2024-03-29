年紀輕輕已有3個LV！媽媽無視斥責　「一理由」送名牌手袋給女兒

孩子可以說是爸媽的心肝寶貝！每個父母都想給孩子最好的一切，外國這位媽媽，不只把女兒當成公主在，就連精品都予取予求了！



經歷了長長的十月懷胎，每一個孩子可以說都是父母的心肝寶貝，除了想給孩子最好的，大部分的父母都是寵孩無極限！

年紀輕輕已擁有3個LV手袋的小女孩！（按圖了解）

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寵女無極限，當成小公主

根據外媒《New York Post》曾經的報道，TikTok上一位網紅媽媽Christi Fritz，是一位有個3歲女兒的媽媽，除了經常在網絡上分享生活點滴外，她的一部影片就掀起了熱議，只見影片中，她展示女兒的房間一圈，一推進門只見全粉色的房間映入眼簾，尤其King Size的公主大床更是讓人驚呼連連。

還不只這樣，包括精緻吊燈、小小梳妝台等家具更是一應俱全，儼然就是個公主房啊。其中最吸睛的，莫過於Fritz女兒的衣帽間，鏡頭裏的3顆LV包包瞬間引爆話題。

富養女兒，有錯嗎？

為何孩子還這麼小，就要買精品名牌包給她？對此Fritz解釋說道，買LV包包的用意，是希望能夠把錢「投資」在經典，同時能夠長時間使用的包款，「我們給她買了2個小的，大的實際上是我的舊包包，她喜歡，所以我就給她了」。

影片掀起熱烈討論，有網友不認同弗里茨的養育方法：

．「妳把你女兒寵壞了」

．「有錢不代表能夠慣壞小孩」

．「比我的房間還高級，而且我的包包最多10美元（約港幣78元）而已」

…



不過相較於撻伐的意見，以一位母親寵膩孩子的觀點看來，投資高品質的東西沒錯啊，理性的意見是那些包包等她女兒長大，確實都還能繼續使用；尤其是媽媽想要怎樣養小孩是她的方式，別人真的無權干涉啊！

富養，是「豐富」不是「財富」

對於如此富養女兒，台灣時尚媽咪Melody曾經說的，有人問她同不同意，「女兒要富養」？她的回答是：「女兒要富養，但是『豐富』，而不是『財富』」。身為父母的，應該要給女兒豐富的見識，和內在感情的支持，而不只是錦衣玉食的溺愛。

就像她分享說過，女人要有自己的興趣和愛好，那是成就感的來源。可是如果沒有多方接觸，我們怎麼會知道自己對甚麼感興趣？所以，一直以來她都很努力帶着女兒一起體驗世界，去理解世界的廣大與多元，無論是各種的休閒活動，或是各式各樣的文化。

或許每個父母寵愛孩子的方式不同，但是珍愛孩子的心肯定都一樣啊！

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：寵女無上限！把女兒寵成公主，衣櫥架上「3顆LV並排」，媽媽：只因這理由就買給她】