淘寶優惠｜兒童玩具+繪本推介 現有會員指定單品85折、跨境免運費

淘寶優惠｜淘寶新人開戶優惠開始了！由10月31日開始至12月31日止。＜01親子＞為大家推介在優惠期間，必買兒童玩具適合親子共讀。以及有助小朋友學習的繪本，娛樂同時又有益身心。現有用戶可在雙11期間享有指定單品85折、跨境免運費等等優惠。而現在註冊成為新會員，更可獲得新人紅包大禮，最高可賺取¥400！



是次活動優惠繁多，成為淘寶新會員可自動獲得¥50紅包，完成購物任務後，到活動頁面領取活動紅包¥50及¥50。累積購物滿¥1000，即可再獲¥150紅包，合共¥300紅包。如成功搶星期六免找數活動，即可以再減¥100，賺盡¥400！

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淘寶兒童玩具＋繪本推介【1】嬰兒幼兒益智啟蒙認知識字認字書

本套書是專門針對0~5歲寶寶的教育而設計的一套圖書，精心選編了早教認知的多項基礎內容，旨在全面開發寶寶的認知、語言、記憶、思維、邏輯等各方面的智能，讓每一個寶寶都能成為聰明、智慧的全能寶寶。

雙11優惠價¥13.8起（約HKD 15.12）

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淘寶兒童玩具＋繪本推介【2】快樂童話王國:漢英對照

精美場景大圖，圖文結合，提升寶寶的閱讀興趣，增強寶寶閱讀後的記憶力。故事描述採用中文和英文對照，寶寶在閱讀故事的同時學習英文與漢字。

雙11優惠價¥22.8（約HKD 24.98）

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淘寶兒童玩具＋繪本推介【3】電動釣魚玩具

360°旋轉大釣魚盤小魚兒一張一閉，陪伴孩子一起找回開心快樂的成長時光。

雙11優惠價¥12.8起（約HKD 14.02）

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淘寶兒童玩具＋繪本推介【4】左右腦思考訓練5~6歲 思維邏輯訓練繪本

本套書旨在抓住孩子智力開發的關鍵期，未來的競爭是大腦綜合實力的競爭，所以智力開發至關重要，透過有趣的思維遊戲全面系統的開發孩子的大腦潛能，為孩子準備智能養分，儲蓄競爭力量，讓孩子在遊戲中獲得智慧在玩耍中學習，越玩越聰明。

雙11優惠價¥10.8起（約HKD 11.83）

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淘寶兒童玩具＋繪本推介【5】企鵝破冰桌遊

趣味桌遊，訓練小朋友邏輯思考訓練，平衡穩定認知，提升寶寶專注力鍛鍊孩子手腕靈活。萌企鵝造型深得童心，圓潤光滑不傷手，寶寶玩得開心，媽媽放心

雙11優惠價¥6.8起（約HKD 7.45）

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淘寶優惠2024｜獨家65折攻略！新舊用戶都用得！

為了幫大家賺盡淘寶優惠，《香港01》記者獨家實測，最高可享65折優惠！只要於優惠期間，購物滿$200：

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新人首單優惠雖然只限新用戶，但只要是新登記用戶就可以享用，如果家人還沒擁有淘寶帳號，不妨幫他們登記，慳到最盡！

1. 雙11優惠何時開始？新人紅包大禮活動何時結束？



雙11優惠由10月31日開始至11月11日止。新人紅包大禮活動由即日起至12月31日23:59:59止。

2. 優惠只限新用戶嗎？



淘寶新人紅包大禮活動紅包只限「首次下單」的會員專享，新會員及從未下單的現有會員均可享用！至於曾下單消費的現有會員亦可以享受雙11帶來的優惠，例如每滿¥300減¥50、指定單品85折、跨境免運費等等。

3. 現有會員怎樣賺盡淘寶激筍優惠？



全家淘！可以攞盡淘寶激筍優惠！歡迎現有會員幫其他家庭成員開新戶口，首單即可享有新人優惠。

4. 新用戶如何可以賺盡¥400？



淘寶新會員，會自動獲得¥50紅包，完成購物任務後，到活動頁面領取活動紅包¥50及¥50。累積購物滿¥1000，即可再獲¥150紅包，合共¥300紅包。如成功搶星期六免找數活動，即可以再減¥100，賺盡¥400！

5. 紅包可以同時使用嗎？



新人優惠紅包要完成任務才能到活動頁面索取，但可以跟雙11優惠同時使用。