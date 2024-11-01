淘寶優惠｜媽媽必備！淘寶清潔好物推介 新用戶註冊最高可賺¥400

淘寶新人優惠 開戶可獲高達¥300紅包大禮｜各位媽媽不妨趁著優惠期間購入新的家居清潔用品，實惠之餘，既能減輕日常家務工作量。新用戶可在優惠期間享有免手續費、跨境免運費等等優惠。而現在註冊成為新會員，更可獲得新人紅包大禮，最高可賺取¥400！



淘寶新人優惠活動現已開始了！是次活動優惠繁多，成為淘寶新會員可自動獲得¥50紅包，完成購物任務後，到活動頁面領取活動紅包¥50及¥50。累積購物滿¥1000，即可再獲¥150紅包，合共¥300紅包。如成功搶星期六免找數活動，即可以再減¥100，賺盡¥400！

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淘寶推薦【1】三角天花板除塵拖把

各位媽媽們是否曾經試過不夠高清潔高處而苦惱？面對這個問題，天花板除塵拖把的三角設計可以讓各位輕鬆清潔天花板每個角落，拖把抺布為可拆式設計，用家可按照不同情況下需要換上適合的抺布。

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淘寶推薦【2】雙層洗菜盆瀝水籃

雙層洗菜盆瀝水籃方便各位父母在平日洗蔬果時的所需，此產品為雙層設計，在用家洗淨蔬果時可以快速瀝乾水份，達至上層瀝水，下層儲水的作用。同時，瀝水籃上層可作防塵罩的用途，既可保鮮且衛生。

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淘寶推薦【3】清潔玻璃刮水器

有時候在清潔玻璃時可能會遇上水漬殘留在玻璃表面的問題，而這個刮水器可以做到噴霧、擦污、刮水功能三合一，無論在擦洗窗戶、清理檯面都很方便，夠不到的死角亦可以輕鬆搞定，家里大掃除的時候用上它可以事半功倍。

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淘寶推薦【4】廚房水槽過濾網

水槽過濾網可將水槽殘渣一「網」打盡，能夠過濾食物殘渣等廚餘垃圾，防止下水道堵塞。產品為彈性材質設計，伸縮性強適合各種大小水槽，防塞過濾乾淨便捷，在過濾網裝滿垃圾後，直接拎出來丟進垃圾桶即可。

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淘寶推薦【5】洗衣機吸毛去污洗衣球

毛屑細物都能用洗衣球一網打盡，讓衣物洗的更乾淨，凹凸刺球的設計能夠有效的摩擦衣物，有效達到去污作用。而柔軟圓角同時不會傷害衣物和洗衣機，用家在使用上可以更放心。

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淘寶雙11優惠2024｜獨家65折攻略！新舊用戶都用得！

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新人首單優惠雖然只限新用戶，但只要是新登記用戶就可以享用，如果家人還沒擁有淘寶帳號，不妨幫他們登記，慳到最盡！

1. 雙11優惠何時開始？新人紅包大禮活動何時結束？



雙11優惠由10月31日開始至11月11日止。新人紅包大禮活動由即日起至12月31日23:59:59止。

2. 優惠只限新用戶嗎？



淘寶新人紅包大禮活動紅包只限「首次下單」的會員專享，新會員及從未下單的現有會員均可享用！至於曾下單消費的現有會員亦可以享受雙11帶來的優惠，例如每滿¥300減¥50、指定單品85折、跨境免運費等等。

3. 現有會員怎樣賺盡淘寶激筍優惠？



全家淘！可以攞盡淘寶激筍優惠！歡迎現有會員幫其他家庭成員開新戶口，首單即可享有新人優惠。

4. 新用戶如何可以賺盡¥400？



淘寶新會員，會自動獲得¥50紅包，完成購物任務後，到活動頁面領取活動紅包¥50及¥50。累積購物滿¥1000，即可再獲¥150紅包，合共¥300紅包。如成功搶星期六免找數活動，即可以再減¥100，賺盡¥400！

5. 紅包可以同時使用嗎？



新人優惠紅包要完成任務才能到活動頁面索取，但可以跟雙11優惠同時使用。