兒童飲食｜攝取Omega-3該吃哪種魚？「這魚」比三文魚含量多近2倍

攝取好的油脂Omega-3有助抗發炎、調節血壓，不過，人體並無法自行合成不飽和脂肪酸Omega-3，所以必須從食物或保健品取得，對此，醫生推薦秋刀魚，因每100克含5199毫克的Omega-3，幾乎是三文魚2665毫克的2倍。



每100克三文魚含2665毫克Omega-3，不過秋刀魚的Omega-3含量比它還多近2倍。（Canva）

台灣家醫科醫生魏士航指出，魚類是攝取Omega-3非常好的來源，尤其秋刀魚每100克含5199毫克的Omega-3，幾乎是三文魚2665毫克的2倍，相較鱸魚196毫克、午仔魚1348毫克、石斑魚178毫克和香魚991毫克，秋刀魚的Omega-3含量更為驚人。

魏士航說明，Omega-3具抗發炎、降血壓、減少憂鬱等功效。對減重者而言，攝取Omega-3還能促進肝臟脂肪酸氧化，減少脂肪酸轉化為三酸甘油脂，並增加脂蛋白酯酶活性，分解三酸甘油酯，降低血液中濃度。

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魏士航分享，曾遇過一位34歲男性，儘管已注意飲食，但初次檢查時，三酸甘油脂仍高達800mg/dl。

考慮到患者希望採取不服藥的治療方式，因此魏士航建議男子多吃秋刀魚、三文魚、鰻魚等魚類，同時調整飲食中優質蛋白質的比例，像是豆漿、豆腐、毛豆等植物性蛋白質，提升Omega-3脂肪酸的攝取量。2個月後再次回診，男子的三酸甘油脂指數逐漸降至167mg/dl，接近正常值，也降低心血管疾病的風險。

不過，魏士航提醒，魚油雖然好，但是若是過量攝取可能會引起脹氣、消化不良等腸胃道不適、流血時間延長、流鼻血、黑便和肝指數上升等副作用。建議成年人每日攝取量不超過2000毫克。

另外，魚油也會影響到凝血功能，因此凝血功能異常或是正在服用抗凝血藥物、懷孕後期、近期須手術患者及素食和海鮮過敏者，應避免從魚油攝取Omega-3，以免過量。

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