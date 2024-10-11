兒童飲食｜奧米加-3幫助腦細胞發展 多攝取可增強記憶力

大腦組織大概60至70%都是脂肪，負責調節控制全身上下高階功能、活動、情感的一個器官，所以攝取健康的脂肪來保持腦細胞健康、預防大腦疾病是非常重要。奧米加-3 (Omega-3)脂肪酸就是備受關注的脂肪酸之一，能夠有助促進、活化及維護腦細胞健康，改善記憶力、預防記憶衰退等等。

本文作者：吳耀芬(Kathy)



奧米加-3(Omega-3) 脂肪酸是一種身體無法自行合成的必需脂肪酸，需要我們從飲食中攝取。眾所周知，吃魚能補腦的原因便是魚通常含有不少這種不飽和脂肪酸，特別是深海魚如三文魚、吞拿魚、鯖魚等。除外，果仁和植物油都是奧米加-3脂肪酸的來源。尤其是核桃，除了形狀像大腦之外，核桃也富含能夠轉化成DHA的α-亞麻酸(α-linolenic acid)及維他命B群，有助促進大腦細胞生長，同時亦有助於增強小朋友記憶力。加上奧米加-3脂肪酸亦可抑制壓力荷爾蒙及增加血清素的分泌，讓小朋友在緊張的學習生活中放鬆。

優質蛋白質可促進大腦健康發育

核桃的味道及硬度可能不太受孩子歡迎，他們可能會比較難入口，但其實家裡的常備儲糧—雞蛋和牛奶，也富含有益於大腦的營養素。雞蛋含有助修補細胞的優質蛋白質，還含維他命B12和有乙酰膽鹼(Acetylcholine)。乙酰膽鹼是一種大腦中的神經傳導物質，影響大腦中的海馬體的發育，而海馬體在記憶和學習中起著核心作用，因此膽鹼有助增強記憶力和學習能力。膽鹼和維他命B12搭配起來能夠幫助提高小朋友的專注力和記憶力。另外，牛奶含豐富蛋白質和鈣質，兩者也是大腦必需的營養素，有助促進大腦健康發育。

攝取高維他命C水果 可助保護腦細胞

而水果也是小朋友補腦的良伴，不少水果含有具抗氧化功效的維他命C，有助保護腦細胞不受自由基和壓力的損害，對維持腦部健康很有幫助。因此家長可以多給孩子進食藍莓、橙、士多啤梨等高維他命C水果。

不過，小朋友補腦的最佳方式還是保持均衡飲食，避免飲食單一化，才能夠確保小朋友從飲食中攝取到不同的營養素來支持身體的各樣成長。