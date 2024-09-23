百潔布｜用後風乾別側放！戒掉一「清潔壞習慣」減食物中毒風險

許多人都習慣洗碗之後，直接用同一塊百潔布刷洗水槽、流理台，雖然看似沒甚麼大問題，但日媒指出，其實暗藏食物中毒風險，建議洗碗的百潔布，最好和刷洗流理台的百潔布分開使用，而且百潔布最好3週周1個月左右就需更換一次。



有日媒指出，建議洗碗的百潔布，最好和刷洗流理台的百潔布分開使用，以避免其實暗藏食物中毒風險。（Canva）

根據日媒《FINANCIAL FIELD》早前引述日本政府資訊網「食物中毒預防原則」報道，引起食物中毒的細菌和病毒是看不見的，因此它們可能就在身邊，包括肉和魚等食物上附着有細菌和病毒。此外，接觸各種物體的手上也可能帶有細菌和病毒。

文中提到，如果沒有洗手就觸摸了帶有細菌或病毒的食物或器皿，細菌或病毒也會透過手附着在上面，所以需要特別小心。即使保持廚房清潔，也不代表它完全沒有可能導致食物中毒的細菌和病毒。洗碗海綿、百潔布、水槽、切菜板等都是細菌和病毒容易附着和繁殖的地方。

因此，即使是使用新百潔布、海綿，如果水槽中存在病毒或細菌，也可能發生食物中毒。綜合以上原因，最好將洗碗百潔布和清潔水槽百潔布分開。若是家中沒有多餘的百潔布，日媒也建議，可以使用排水口濾渣網，或使用舊毛巾來清潔流理台。

相關文章：家居清潔｜廚房6大位置比廁所還髒 百潔布外 這2處亦易滋生細菌

+ 11

另外，根據《ANN》報道，有日本「海綿博士」稱號，3M家庭護理&CHC技術部的原井敬也曝光海綿百潔布的正確用法，他表示，基本上百潔布柔軟海綿的部分，並不是拿來洗碗的，只是用來接收洗碗精按壓起泡。清洗碗筷時，最好使用堅硬的不織布一面來去除污垢。

原井敬表示：「百潔布硬面纖維錯綜複雜地交織在一起的結構，就像彈簧一樣，使其能跟隨碗筷不平坦的表面，達到清潔效果。」

他提醒，一般來說百潔布3周至1個月左右就需更換，曬乾時也可以將百潔布擰乾水，並將其直立放置，會比側放更能排水，保持清潔衛生。

【延伸閱讀，更多家居清潔技巧】



洗碗｜洗潔精殘留碗碟「咪話唔驚」！8招確保清洗乾淨浸暖水都得

+ 12

浴室廚房｜水喉淤塞、有異味 不用每次叫師傅 即學3招自己搞掂

+ 16

延伸閱讀：

變頻冷氣「長時間不關」很省？專家曝3真相：外出1hr可不關

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】