洗衣機｜畫面超誇張！她用過碳酸鈉清潔內籠　洗出一機「紫菜湯」

任何家電都需要定期清洗，以免因為積累了過多髒污而損壞、或降低使用效能。近日一位網民分享，家裏的洗衣機已有3年未清洗，於是她買了過碳酸鈉來清潔機體內槽，沒想到洗出一大缸飄滿「海苔片」的污水。事主也上傳了記錄清洗過程的影片，讓許多網民震驚「好噁！這是幾百年沒洗呀」。



事主在FB社團「我愛全聯-好物老實説」發文表示，家裏的洗衣機已有3年未清洗，她在網上看到其他人分享，可以使用過碳酸鈉清潔內槽，便到全聯買了一袋嘗試。

事主表示，首先要先在洗衣機內注滿溫水，加入300公克的過碳酸鈉，並讓洗衣機運轉5至6分鐘。

接着，把浮上來的髒污用濾網撈掉，並將缸內的水繼續靜置於洗衣機中。待4小時過後，便可以排掉污水，再重新用清水清洗一次內槽。

網友分享如何利用過碳酸鈉清潔洗衣機。（Facebook / @我愛全聯-好物老實説）

網友分享如何利用過碳酸鈉清潔洗衣機。（Facebook / @我愛全聯-好物老實説）

事主也將清洗內槽的畫面上載上網，只見洗衣機缸內漂浮着大量「海苔片」，內槽過濾毛絮的濾網也黏滿了屑屑，讓不少網民驚呼：

・「會不會太強」

・「好噁！這是幾百年沒洗呀」

・「洗衣機可以洗愛玉籽？」



不過，也有網民建議事主，仍需找專業的師傅才能徹底清潔內槽：

・「需要再找個專業的來，把滾筒拔起來清洗才乾淨喔」

・「過來人經驗，不意外的話，這幾天洗衣服都會有海苔片黏在衣服，然後還要再聯繫專業拆機清洗」

・「每年固定花錢請專業的洗一次，洗完的零件師傅會給你檢查，真的亮晶晶的，自己丟洗衣槽清潔錠算平常保養」。



還有網民分享過碳酸鈉的其他用途：

・「洗咖啡垢、茶垢也超有效的」

・「泡白色衣服超乾淨，比漂白水好用，用熱水效果很好」

・「抽油煙機也好用」



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