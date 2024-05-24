濾水壼｜多久洗一次才衛生？即學清潔6步驟　平日別放在「這裏」

你家使用濾水壺嗎？只用於過濾水，能變得多髒呢？重複使用，當然可能成為細菌和黴菌的滋生地，因此必須定期徹底清潔！



許多家庭都為了讓飲用水更乾淨，使用「濾水壺」。而因為只用於過濾水，所以很多人都忽略清洗濾水壺的必要性。你總想，它能變得多髒呢？只是過濾水啊！

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清洗濾水壺的頻率：每隔一到兩週洗一次

但就像環保杯一樣，你重複使用，當然可能成為細菌和黴菌的滋生地，因此必須定期徹底清潔，最好是每隔一到兩週清洗一次。如果你跳過這件必要的維護工作，那麼基本上就違背了使用過濾水壺的目的──要用更乾淨、更純淨的飲用水。

過濾壺的設計目的是去除飲用水中的重金屬和化學物質，但它們無法阻止細菌、黴菌和藻類在其中繁殖，而且你應該知道自來水並不是無菌的，通常其中含有一些微生物。即便香港人多半會將水煮沸過在喝，但定期清潔過濾壺仍是必要的！這裏有一些清潔步驟，提供你參考！

清潔濾水壺6步驟

步驟1：清空水罐中的殘留水，取下壺蓋，取出濾芯



步驟2：將過濾器放入乾淨的容器中，而不是放在廚房檯面或水槽中，這樣就不會被這些表面的細菌污染



步驟3：拆開所有可拆卸組件



步驟4：使用洗潔精和軟海綿或乾淨的洗碗布徹底擦洗水壺、蓋子和其他部件的所有內部和外部表面，特別是把手，拿來拿去最容易沾附細菌。更要注意水壺底部，縫隙或邊緣



步驟5：用熱水沖洗水罐和所有其他部件，以去除泡沫



步驟6：使用乾淨的毛巾擦乾水罐或使其風乾，然後重新組裝並重新插入過濾器以繼續使用



使用濾水壺的重要事項

1. 濾水壺應定期更換過濾器

每個濾水壺廠牌都會建議你，為了確保獲得更乾淨的水，應該定期更換過濾器。但要特別注意，如果你住所的自來水品質較差，過濾器的使用壽命可能會比列出的時間更短，你需要更頻繁地更換過濾器。

2. 濾水壺放置處

不要將水壺放在潮濕的地方，像是廚房台面上。細菌在溫暖、潮濕的環境中繁殖得最好，所以請別把水壺放在容易碰水的位置。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：濾水壺多久洗一次？別喝下細菌黴菌，快看清潔6步驟】