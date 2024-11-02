韓超萌寶寶「泰河」人氣爆燈！3歲擁超強說話能力　明星搶着合作

年僅三歲的小男孩泰河在社群爆紅，2024年IG粉絲數累計84.9萬，每部日常影片也都有超過20萬的觀看數，快一起來認識這位超萌的小童星吧！



你知道這位最近在韓國社群平台上爆紅的萌娃「泰河」嗎？於2024年才剛滿三歲的他，卻有着超齡的說話能力，不管是和小孩還是大人都能對答如流，家人為他開設的日常YouTube頻道目前已高達近70萬訂閱數，個人IG也累計84.9萬的追蹤數，童言童語中時不時透露出一點小大人的語氣萌暈了一大批韓國網友，連知名偶像都搶著跟他拍節目！

男團成員NCT 金道英（左）到泰河家中作客。（Instgram / @do0_nct）

僅3歲的韓國萌娃擁有近90萬的IG粉絲數

這位來自韓國清州的小男孩叫作尹泰河（윤태하），為2021年出生的寶寶，母親在他剛出生也就是2021年，就開始上傳以泰河為主的各種日常影片到YouTube上，目前頻道已經累計68.9萬的訂閱數，許多影片更突破100萬的觀看數。

這些影片大多是泰河坐在寶寶椅上邊吃飯邊和家人聊天的側拍影片，泰河用着小萌音和大人們輕鬆對談，偶爾老練的語氣會引起全家哄堂大笑，時不時展現了不符合自身年齡的成熟樣貌。

僅3歲的韓國萌娃擁有近90萬的IG粉絲數。（YouTube截圖 / @taeyomine）

和爺爺每天吃飯聊天 專家：家長可透過聆聽建立小孩語言基礎

泰河能夠擁有如此出眾的口語表達能力，就是透過每天和家人們簡單的對談所養成的，泰河經常會在飯桌上和爺爺聊着日常的瑣事，不僅能夠學到許多艱深的詞彙，還不小心也將爺爺老成的說話口氣一併學起來。

根據研究，在訓練小朋友語言基礎能力上，大人必須先懂得如何聆聽，孩子才會願意表達；專家指出，一味打斷、責罵或應付敷衍孩子的談話，孩子就無法培養完整表達的自信，建議大人透過聆聽階梯（LADDER）來建立良好的溝通。

泰河能夠擁有如此出眾的口語表達能力，就是透過每天和家人們簡單的對談所養成的。（YouTube截圖 / @taeyomine）

模仿老師稱讚自己的大人語氣 萌翻整個社群

讓泰河瞬間爆紅的影片就是他在理髮店剪頭髮，影片中理髮師邊剪頭髮邊和泰河聊着他當時正在上的「益智啟蒙課」，泰河學着老師稱讚自己的模樣讓現場的所有大人笑翻，混和著韓國特有的方言和上揚的尾音，完全將大人哄小孩的語氣模仿的維妙維肖，也是透過這部影片，泰河又再次紅遍整個韓國社群平台，瞬間成為最火紅的小童星。

深受韓國網友的喜愛 接連出演各種節目與名人合作

除此之外，韓國電視台也邀請泰河出演知名節目《我孩子的私生活》，節目中泰河被母親指派出門幫忙跑腿，用小小的身體努力提着快比自己還大的購物袋上街，雖然是獨自一個人卻一點也不害怕，熟練地和店員購買商品，完成母親所交代的購物清單，讓待機室裏的嘉賓都大為驚嘆。

另外，泰河也成為了許多偶像明星爭相邀請合作的對象，像是男團NCT的金道英就因為太過喜愛泰河，便主動發出節目邀請，兩人在泰河家中玩耍相處的模樣萌暈了一大票粉絲，該影片目前已累計103萬的觀看數，可見這位韓國萌娃的魅力與影響力都相當強大。

更多「泰河」在社交平台的得意相：（按圖了解）



僅3歲的泰河擁有近90萬的IG粉絲數。（Instagram / @lovtaeha）

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