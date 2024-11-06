曱甴｜太稀等同將小強放生！開洗潔精水捉曱甴 「起泡力」為關鍵
撰文：聯合新聞網
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當蟑螂（曱甴）蚊蟲都開始在家裏出沒，讓人相當困擾，就有一名網友說，她在家中看到一隻大蟑螂，噴了洗潔精稀釋的水還是沒效，只好上網請益該如何是好，對此，留言紛紛指出，稀釋過的洗潔精強度不夠，應該讓泡沫更多，才能使蟑螂被困住而窒息。
家裏大蟑螂不斷冒出怎麼辦？
一名網友在PTT上發文表示，她剛回到家就看見一隻大蟑螂，因為有養貓所以無法噴殺蟲劑，雖然有試着潑熱水但是沒用，只好改噴洗潔精稀釋的水，不過噴了幾下蟑螂就飛起來，躲到窗簾後找不到了，於是詢問「有沒有甚麼好方法能提供給極度怕蟑螂的人呢？」
貼文一出，不少人認為泡泡水是最有用的，而事主似乎是調得太稀了，才會效果不彰：
．「應該是太稀釋了？我噴泡泡大概三五秒蟑螂就不動了」
．「洗潔精不要稀釋太多呀，加上要噴的量夠讓他濕，就解決了」
．「我們家已經用泡泡殺好幾年了，只要有潑到再大隻都死」
．「泡沫式洗手乳很有效，重點是泡沫」
．「我是用洗廁所的泡泡精，噴根本不用幾秒蟑螂牠就掛了」
還有內行人詳細說明如何用泡泡水滅蟑，他指出蟑螂的呼吸孔在腹部，要用大量肥皂水弄出泡泡往蟑螂腹部噴灑，或圍一圈讓牠被困住、無法呼吸而窒息，且不一定要洗潔精，只要是起泡力強的都可以。
也有過來人說，酒精對小蟑螂有效，但無法殺死大蟑螂：
．「酒精對小隻蟑螂才有用，大隻的不行」
．「75%酒精大蟑螂超沒用，噴肚子更活跳跳開始亂飛」
．「75%酒精真的沒用！瘋狂連噴牠還是很自在地跑步」
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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：家裡大蟑螂不斷冒出怎麼辦？達人用1滅蟲神器，免放滅蟑藥讓小強爬過當場陣亡】