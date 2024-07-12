驅蚊｜孩子易成目標有原因！蚊子愛8種人　防蚊終極絕招你肯試？

撰文：聯合新聞網
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炎熱夏季來臨，惱人的蚊蟲大軍防不勝防，尤其被蚊子纏上又癢又煩人。過去有「吃太多肉或酸性體質的人容易被蚊子咬」的說法，但兒科醫生表示，這種說法已經過時，蚊子是依4種條件選擇叮咬對象，發文列出容易被蚊子盯上的8種人，並提供防蚊妙招。

難怪孩子容易被蚊子盯上呢！（按圖了解）

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Facebook《傑足先登 傑登醫生》發文說明蚊子是依照溫度、二氧化碳、氣味、深色來選擇叮咬對象，並非過去所說的「吃太多肉或酸性體質的人」，並列出蚊子最愛的8種人：

1. 體溫較高

蚊子對熱敏感，因此體溫較高的人更容易吸引蚊子。

2. 呼出更多二氧化碳

蚊子會被二氧化碳吸引，代謝快的兒童、孕婦、體型較大的人，呼出的二氧化碳較多，因而更容易被蚊子叮咬。

3. 「汗味」戰士

人體汗水中有乳酸、尿酸和氨等，容易產生吸引蚊子的「香」味。因此出汗多的人和體味較重的人，更容易成為蚊子的目標。

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4. 皮膚上的細菌​

皮膚表面某些細菌會代謝皮膚上的游離脂肪酸，產生多種不同氣味的羧酸，讓人更容易被叮咬。

5. O型血​

有研究表明，O型血的人更容易被蚊子叮咬。

6. 運動後

運動後，人體分泌的代謝物增加，體溫升高，呼出的二氧化碳增多，這些因素都會吸引蚊子。

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7. 穿深色衣物

蚊子視力不佳，但對顏色有敏感性，特別是深色。因此，穿着深色衣物的人可能更容易吸引蚊子。

8. 愛喝酒

飲酒後，人體散發出的乙醇及其他代謝產物也可能吸引蚊子。

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上述8大項條件中，活潑好動的孩子就包辦了一半以上，所以小孩子更容易被叮咬。而穿着深色運動服流汗的人，更是蚊子的盤中飧。

《元氣網》也曾報導，女性比男性更容易被叮咬，並說明被蚊子叮咬後千萬不可以抓撓，避免抓破引起蜂窩性組織炎，可以輕拍患部，或用冰敷方式，以低溫來止癢。若是被小黑蚊叮咬，出現嚴重皮膚過敏紅腫、水泡時，一定要就醫治療。

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傑登醫生也提供減少被叮的方法：穿着「淺色」長袖褲、沖掉汗水、補充水分、少用香水、使用有效的防蚊產品等等，而最後一招竟是「和容易招蚊的人一起出門」，傑登醫生幽默說明，「​ 雖然是開玩笑，但還蠻有用的，例如我和我娘子出門，總是她被叮，我沒事」。

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