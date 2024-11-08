考獲「數學94分、中文95分」全班竟排尾四！媽媽嚇呆網民這樣安慰

身為家長難免都會在意孩子的成績！台灣有位母親分享，她剛上小學一年級的孩子，最近考了第一次的段考（定期測驗），結果數學考了94分、國語95分，班排卻落在倒數第四名，讓她不禁直呼「心都涼了一半」。



家長發文。（Facebook截圖 / 群組@小一聯盟）

一名母親在臉書社團「小一聯盟」發文表示，就讀國小一年級的孩子，最近考了第一次的段考，成績出爐後，數學得到94分、國文則有95分，當下她看成績時心情沒有起伏，結果一看排名，竟是班上「倒數第4」，讓她整個心都涼了一半。

貼文曝光後，網友紛紛留言討論，有人認為才小學一年級不用太計較成績：

．「沒事，等到中高年級那才刺激」

．「現在就涼一半，那高年級怎麼辦？才剛開始，放寬心」

．「中高年級整個求及格就好」

．「小一小二真的不用太計較排名，小三才是開始拉開差距的時候」



還有家長直言：

．「這種分數了…還需要在意排名嗎？」

．「低年級只看細心度，根本沒難度，無論幾分都會鼓勵孩子，很棒完成一個考試」

．「名次真的不重要，重要的是學習的內容有沒有都懂」



【延伸閱讀，更多教育子女建議】



小學兄妹學習日程超瘋狂！每天睡不滿7小時 媽媽稱他們樂在其中

+ 7

還在催谷孩子上興趣班？ 網民熱議10大最沒用才藝彈琴畫畫皆上榜

+ 28

延伸閱讀：

高雄「強強廚房」宣布停業！11/11正式熄燈 業者認：很遺憾

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】