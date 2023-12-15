收到孩子成績表　先別關注考得差科目！這樣做可激發他們學習動機

優先尋找孩子的強項，並採取策略進一步發展它們，你就會喚醒他真正的才能。如果把注意力集中在孩子不擅長的事情上，很可能適得其反。



孩子進入小學後，開始有考試，許多家長都會因為看見成績，擔憂孩子某一個科目表現不理想。總是會想，需要補習嗎？該怎麼加強這一科呢？

每個人都有強項、弱項，身為家長的你自然經歷過考試升學，你一定也有擅長的科目，與不擅長的。你希望孩子科科強？這是不切實際的期待。

當然，父母都想幫助孩子克服問題，但如果把注意力集中在孩子不擅長的事情上，很可能適得其反。

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先關注孩子的強項

要克服學習的弱項，需要長時間的努力，而唯有充分享受正在做的事情，才會一直產生動力。這是在告訴家長，如果你不是優先關注補強孩子的弱項，而是先尋找孩子的強項，並採取策略進一步發展它們，你就會喚醒他真正的才能。

如果孩子英文好但數學不好，應該讓他進一步發展英文天賦，來增加他的學習動力，而這麼做最終會幫助他克服學習數學的挫敗。

產生自發動機

當孩子追求自己的興趣，發展他的強項，會產生自發動機，用自己的方式追求自我實現。換句話說，孩子的成長是透過增強自己的優勢，而不是克服自己的弱點來實現的。

家長不可避免地會看到孩子相對於同儕表現較差的一面和劣勢，但奇怪的是，卻很少關心孩子表現好的那一面。許多父母被要求列出孩子的強項時，都必須花一點時間思考，有些人甚至可能陷入沉默。然而，當被要求指出孩子的弱項時，卻馬上可以回答。

強項絕非只是學校的課業表現，音樂、運動、烹飪也都是，留待家長細心去觀察。還要特別提醒，這麼說的強項就是指孩子喜歡做也做得好，如果他某一方面做得好，但他不是那麼喜歡做，那麼也不該過度強調，那只是一種技能。

親子關係更牢固

關注並認可孩子的強項，也會讓親子關係更顯牢固。心理學家一致認為，養育孩子時專注於孩子的弱點而不是優點可能會導致問題。就像成年人一樣，當孩子因為自己不擅長的事情而被批評時，他可能會變得情緒低落、惱怒，對你出現防禦。這些感覺無助於幫助孩子做得更好。

從今天開始，請關注他好的表現，這麼做會讓他的自信心增強。育兒的首要任務與成功關鍵在於「發展強項」。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：孩子成績單發下來，你關注考得好的科目？還是考差的，要求孩子投入心力？這麼做大錯特錯】