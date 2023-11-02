功課壓力大孩子意志消沉？哈佛專家教路　每天回家第一句話是關鍵

「今天考試考得怎麼樣？」「有甚麼作業？」「期中考準備得如何？」千萬別在孩子一踏進家門時問這些問題。



在香港，初中生和高中的焦慮程度越來越嚴重，是甚麼導致孩子心理健康狀況的惡化？

專家們將矛頭指向了課業壓力和社群媒體影響下的個人焦慮，儘管這些問題都是大環境的現況，身為家長也無法改變，但有一點是明確的：父母對孩子未來的成就過度期待會加重他們的焦慮。

有不少的研究調查都指出，家長對孩子的成績越重視，他們就會變得越痛苦。青少年憂鬱症增加的最主要原因就是學業壓力。

但要家長不關心孩子的未來，實在也是強人所難，究竟父母應該如何調整他們對孩子表現的關注，讓他們能達到一定的學習成就，又不讓他們陷入心理健康困境呢？

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哈佛專家提出的超簡單做法

關於這個問題，在美國也受到高度關切。哈佛大學畢業生、記者、育兒研究員珍妮佛．布雷尼．華萊士（Jennifer Breheny Wallace）提出了一個建議，非常容易執行——只要改變每天放學回家時，家長問孩子的問題即可。

珍妮佛是新書《永遠不夠：當成就壓力變得有毒——以及我們能做些什麼》的作者，該書基於她與哈佛大學研究人員對6,500名家長進行的一項調查。她最近在接受《CNBC》採訪時講述了她從該計劃中學到的寶貴經驗，並建議父母可以做出的一個簡單改變，幫助維護孩子的心理健康。

先談論「與成績表現無關的事情」

她說自己也和許多家長一樣，當孩子放學一回到家中，一進家門她就會問他們一些有關學校的問題，大都圍繞着學習狀況。像是：「今天考試考得怎麼樣？」「有甚麼作業？」「期中考準備得如何？」但她在進行過上述調查後，不再這麼做，現在，她以「午餐」做為迎接孩子進家門的第一個問題。重點就是談論「與他們的成績表現無關的事情」。

為甚麼她會想做出這樣的改變？因為她終於瞭解，當父母總是以與功課相關的問題為主導時，孩子們就會覺得父母真正關心的是他們的成就，而不是他們本身。

但家長真的不需要知道自己孩子的成績表現如何嗎？難道父母不應該關心孩子的學業，並對他們的表現做出建議嗎？

還是要關心，但不要只關心成績，而且不要在他們忙了一整天回家後，馬上就提出與成績有關的問題。讓孩子了解：我關心你這個人，而成績只是其中的一部分，而且不是主要的部分。

成績不該成為親子聊天的主要議題

以同理心去想，當你忙了一整天終於回到家，結果一進家門，被問的問題是「今天你的工作表現如何」，你當下會不會厭煩？又或者，剛好表現不佳時，被問到這樣的問題，心情會馬上跌落谷底。大人這樣，孩子亦然。

心理學家建議，如果要討論成績表現，可以將談話保留在周規劃好的一個小時內，而不是讓這件事變成親子互動的主要議題。這樣可以讓孩子們明白，你重視他們的學業成就和努力，但同時你也很關心其他的事，不管他的成績如何，你都還是很愛他。這無疑可以大大降低孩子受焦慮和心理健康因素困擾的程度，並給予他復原的力量。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：哈佛專家的親身實踐，預防孩子因課業壓力而憂鬱消沉，超簡單作法，每天回家先問這個問題】