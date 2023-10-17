孩子考試前夕別大魚大肉！用這「考前衝刺菜單」調節他們大腦狀態

每到考試測驗默書前夕，家長也紛紛端出最補、最營養的食品為孩子助陣。台灣癌症關懷基金會行政總裁、營養師黃翠華表示，吃腦不一定補考，考前為了避免腦袋昏沉，應少吃高油脂的大魚大肉和含糖飲料，推薦攝取清淡烹調的魚、雞、豆腐，含有優質蛋白質，尤其夏日來杯綠拿鐵，清爽又可攝取豐富營養。



分科測驗倒數！ 考生飲食禁忌看過來

．含糖飲料 引發身體發炎昏沉想睡

考前唸書想避免腦袋昏沉，黃翠華提醒避開含糖飲料，因為含糖飲料很容易引發身體發炎反應。建議喝綠拿鐵（編：不是咖啡飲品，這裏指是由蔬菜、水果、蛋白質及油脂攪打而成的天然飲品），例如亞麻仁子或是核桃具有抗發炎效果，南瓜子是鋅含量最高的堅果，這些都是對考生很好的成分。

．大魚大肉 不易消化甚至酮酸中毒

考前衝刺階段若吃進大魚大肉，蛋白質與油分過量，可能會有2點阻礙，第1，代謝產物在血液裏變得較高，可能會有一點酮酸中毒狀況。例如在台灣治療癲癇發作的孩子，為了讓患者鎮靜下來，會給予高比例脂肪＋低比例碳水化合物的「生酮飲食」。但這樣的飲食對於考生唸書反而起反效果。第2，脂肪太多也不易消化吸收。

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考生菜單：植物性蛋白質＋綠拿鐵

．植物性蛋白質促進腸道內好菌生長

考前最適合補充的是清淡飲食，黃翠華推薦魚、雞與豆腐，尤其板豆腐鈣含量高，是優質蛋白質來源。尤其考試壓力大導致腸道內好菌減少，植物性蛋白質不僅成分營養，還可以促進腸道的好菌生長，益處不少。

．充足蔬果可提振精神、增強抵抗力

暑熱時不能喝冰飲對考生來說好煎熬！推薦改喝清爽綠拿鐵，不僅可攝取豐富的纖維、維他命C等多種營養，還有助於緩和情緒。黃翠華分享，考生每日攝取的水果分量最好能吃到3個拳頭，例如1個拳頭的分量用於打成綠拿鐵，另外2個拳頭份量的水果可選擇當季的鳳梨，多汁香甜且還有大量的膳食纖維，石榴則含有豐富的維他命C，都有助於提振精神、增加抵抗力與免疫力。

除了飲食，維持良好作息也是應考關鍵。黃翠華提醒考前減少熬夜奮戰，睡前1小時離開3C用品，改看實體書本複習，避免藍光刺激腦部活動而降低睡眠品質。健康飲食搭配良好睡眠品質，更有助於迎戰大考、金榜題名。

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【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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