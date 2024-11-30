全職媽媽｜不賺錢沒尊嚴、搵工又多顧慮！2位媽媽談重投職場看法

上個月，32歲的吳琳在深圳一家服裝批發市場，找到份店面銷售的工作。找到這份工作之前，她做了四年全職媽媽。



回歸家庭之前，吳琳一直在深圳做行政崗位。再次步入求職市場，她發現再想找一份行政工作幾乎不可能，「大部分公司想找30歲以下的行政，有些會擔心我有家庭，會經常請假」。

吳琳的孩子讀一年級，她找的這份服裝銷售工作，地點離家不遠，「也是奔着離家近找的」。這份工作上班時間較晚，因此她有充裕的時間送孩子上學。

不管是吳琳、還是社交平台上交流再就業的絕大部分全職媽媽，對崗位的首要要求，幾乎都是能兼顧孩子。其中，不少女性既要上班，又要承擔接送孩子的任務，「能接送孩子」幾乎是她們對崗位的唯一要求。

一旦放棄過工作，要重新投入職場便變得很難？以下是很多全職媽媽的感受：（按圖了解）



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不是所有的招聘者和互聯網群眾，都能理解全職媽媽們的困境。

一位全職媽媽在社交平台上曬出了HR與她的對話。因下班時間不符合預期，她婉拒了HR的邀約，她向HR解釋原因 —— 「孩子在上幼兒園，需要接孩子」後，對方譏諷她「這樣的工作夢裏才有」。

在留言區裏，除了與全職媽媽共鳴的群體，還有一部分人傾向於HR的立場，「大把人找不到工作，你不能加班要接小孩，我是老闆也不要你」，一名留言者説。

正如HR吐槽的那句「這樣的工作夢裏才有」。現實生活裏，能兼顧接送孩子的崗位並不多。因此，門檻不高、工作時間相對靈活的輕體力活，成為不少全職媽媽的選擇，便利店店員、超市試吃員、快遞分揀員、美容院洗頭工，後廚、物業管家、銀行掃地阿姨、託管機構阿姨等……全職媽媽在社交平台上，分享了各自形形色色的工種。

求職困境

聯繫上吳琳並不容易。為了做這個選題，我在幾個編輯微信號上，發了條「尋找再就業全職媽媽參與選題」的朋友圈，並留下了自己的微信ID。

幾分鐘後，我的微信上開始反覆彈出好友申請提醒。這令我很意外，往常類似的選題徵集，我在朋友圈發佈後，能有三四個人主動聯繫就不錯了。這一次，主動加好友的全職媽媽都有十四五個。

但很快我發現，這些全職媽媽會錯意了，「是公益招聘嗎」，「你們這有甚麼工作介紹嗎」，「可以看看工作機會嗎」……她們都是來找工作的。吳琳是十四五位聯繫我的女性當中，唯一一個已經找到工作的。

在社交平台上，也能看到相近的求職熱情與困境。在小紅書上搜索「全職媽媽重新找工作」，顯示相關筆記超過177萬條。

這個話題的筆記，很多來自全職媽媽的日常分享賬號。一位全職媽媽的賬號粉絲人數不足50個，一共發佈7篇筆記，其中這篇標題為「46歲中年媽媽求職，石沉大海」的筆記中，收穫了801條留言，獲贊與收藏253個，在賬號主頁中鶴立雞群。要知道，這個賬號的獲贊與收藏總數也就288個。

而這並非孤例，搜索同類筆記你會發現，在很多粉絲數為兩位數的賬號裏，其中一篇談及全職媽媽就業或兼職、搞錢的筆記，往往能獲得與賬號日常數據不匹配的留言量與點讚量，例如一條標題為「全職媽媽都是怎麼搞錢」的筆記，留言超過3000條，而發佈筆記的賬號，粉絲人數也就200出頭。

在留言區的討論中，「全職媽媽找工作難」是最集中的問題，這其中的原因有很多，職場的年齡歧視，以及對婚育女性的歧視首當其衝。肩上過多的家庭責任，嚴重擠壓了媽媽們的求職空間，「要找個能接送孩子的工作」，很多媽媽表達了相似的訴求。從家庭重新邁入職場環境，適應也是一個難題，「幹了幾天，好累啊，辭了」，一部分留言的全職媽媽分享過類似的經歷。

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「最沒有價值的工作？」

吳琳的孩子今年讀一年級，她決意重新找工作，最直接的原因是「過夠了手心朝上的日子」。

吳琳28歲這年，孩子在體檢中查出身體問題。醫生告訴她和丈夫，孩子的問題棘手且難纏，幾乎沒有多少猶豫，吳琳主動提出辭職回家照顧孩子，「（辭職）有不甘心，但我相信所有媽媽都會這麼選」。

成為全職媽媽之後，吳琳漸漸覺得自己「卑微」，要跟人要生活費，要看人臉色，她覺得「沒有尊嚴」。

這種卑微來自於不被肯定。吳琳一家三口和老爺奶奶同住，其他家庭成員看不見她的付出。「老爺奶奶覺得，你不上班了，家裏所有事都是你的責任，他們上一輩就是這麼過來的。」

根據《看不見的女人：家庭事務社會學》一書中的統計，家庭主婦每週的平均工作時間為77小時，超過了996的時長，最忙碌的家庭主婦，一週工作時間達到105小時，堪比007。

家務活不僅繁瑣、龐雜、枯燥，還很難被看見，比如幫孩子收拾玩具，陪孩子玩耍，哄孩子吃飯，擦桌子，洗菜、切菜，收拾滿是油污的廚房……不管吳琳在幹甚麼，一聲聲「媽媽」如影隨形，她精神無法真正放鬆，只有等孩子睡着，她才有真正休息的感覺。

這些工作如同西西弗斯的石頭，日日重複沒有盡頭，又因看起來沒有技術門檻，也無法為家庭創造經濟收益，承擔者的辛勞和付出，一直被有意無意地忽略了。

這種被忽略感，吳琳深有體會。有時睡覺前，她跟丈夫抱怨一兩句「今天好累」，或者讓丈夫幫她一下，她通常得不到積極回應，對方要麼不耐煩地打斷她的話，「上了一天班了，我想躺一下」，要麼是「我剛坐下休息會兒，你就喊我」。

經濟問題，更讓吳琳覺得尊嚴有失。

在電影《出走的決心》裏，詠梅飾演的全職主婦，每日的買菜支出要記賬給丈夫過目，丈夫算賬時，更是把每筆花銷精確到幾毛幾分。

在吳琳家裏，丈夫的工資歸他自己支配，丈夫也沒有定期給她生活費的習慣，「一般是錢花完了就跟他説」。每次吳琳伸手要錢時，都能感受到丈夫的高高在上，他抱怨她花得多，花得快，「你當我是銀行嗎」，丈夫有時會反問她，而她將支出大頭一一羅列出來時，他一般又會「選擇性忽略」，他不在意自己的指責是否公平。

「你沒有收入，你的付出和犧牲，在別人眼裏又是一個媽媽應該做的。」吳琳有時會覺得憤怒，又有一種強烈的無力感。

全職主婦的價值問題，恐怕是全世界爭議最大的問題之一。一種足夠正確的聲音説，家務勞動與其他職業一樣創造價值，張桂梅的那句「我最反對當全職太太」，被認為是一種偏見。可回到現實，「全職太太離婚獲5萬賠償」的事實，足以讓家庭主婦脊背發涼，在價值不被承認的社會環境下，全職媽媽沒有報酬，沒有經濟保障，且沉沒成本巨大，畢竟，她們回歸職場的難度有目共睹。

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社交平台上，一位做了7年全職媽媽的女性勸説其他媽媽，「不到走投無路絕對不要辭職，三五年後，不僅孩子不需要你，社會也不需要你了」。

吳琳也有相似的恐懼與絕望，「有段時間家裏發生了一些事兒，我突然發現當了全職媽媽後，好像失去了自己的生活，也在喪失謀生能力」。

意識到這一點，吳琳的心變得飄忽不定，「沒有歸屬感，覺得自己像浮萍」。即便在深圳有孩子、家庭和住房，她懷疑這一切並不真正屬於自己，孩子終究會長大，會離開，「那到時候我還擁有甚麼呢」。

帶着這個問題，吳琳憂慮起10年後的自己，「如果一直不上班，我應該就被社會淘汰了，要是連自己都沒法養活，能算在深圳立足嗎」。她重新審視自己與孩子的關係，「除了孩子以外，我自己的生活呢？我還這麼年輕，不應該每天圍着這一畝三分地轉。」

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與當下語境裏的大多數全職媽媽不同，36歲的祁松映接納全職媽媽這一身份。她原本的職業是設計師，32歲辭職迴歸家庭，一個多月前在家附近找到一份珠寶櫃枱櫃員的工作。作為兼職員工，祁松映可以上一天休一天，「就是看中了這一點，隔一天就能好好陪陪孩子」。

對於過去四年的生活，祁松映絲毫不排斥，「甚麼階段做甚麼事情，孩子需要照顧就先不上班，孩子不用操心了，那我就出來找點事情做」。她的自洽，很大程度上源於家庭成員的尊重與認可。

祁松映生活在北京，她的丈夫是北京本地人，一家人在北京沒有太大生活壓力，家庭關係非常融洽。

在家務和兩個孩子的養育上，丈夫、老爺奶奶承擔了一大部分責任，「我不愛遛彎兒，老爺奶奶愛逛公園，所以孩子一般都是他倆遛的。我不愛疊衣服、刷碗，這些我老公都主動承擔了，孩子的作業也是他輔導，他在教育上操的心比我多」。

「我老公能體諒我，我的付出他是知道的。我們很愛對方，願意為對方考慮，我在家裏感覺幸福感爆棚。在我這兒吧，帶孩子有帶孩子的樂趣，上班有上班的樂趣」。

從勞動本身來説，全職媽媽與其他工作並無本質不同，只是這是一份沒有任何經濟保障的工作，當它無法獲得社會和家庭的認可時，也就無法帶來任何社會地位。

走出家門

對吳琳來説，單單是「走出家門」這第一步，就讓她心生膽怯。

「全職媽媽做久了，你是不太自信的，你知道這個身份找工作不容易，心裏擔心這個擔心那個。而且在家裏待久了，會有一種惰性，畢竟你不用朝九晚六地打卡，也算是有另外一種自由。大多數全職媽媽，應該都有這個心態。」

勸自己「去上班」，吳琳花了很長一段時間做心理建設，她猶猶豫豫，又迫切渴望改變現狀，「心裏總覺得待在家裏不行，待得越久越走不出去，最後也算是逼了自己一把」。

一開始，吳琳打算重新找一份行政工作，大概刷了兩三個月簡歷，她才零零星星接到幾個面試。面試官們差不多都要問到家庭問題，「家裏孩子多大」、「平時誰主要照顧」、「出來上班孩子怎麼辦」、「有沒有考慮二胎」……其實，二胎和帶孩子這兩個問題，在她生小孩後，基本上每次面試都會遇到。

碰壁多次後，吳琳結合自身的年齡和能力，決定試試銷售性質的工作。服裝批發市場的這份店面銷售工作，她也找了很久，「問過很多檔口，人家聽説你沒有經驗，直接就拒絕了，只有現在這家老闆可以接受新手」。

九月份正值服裝批發旺季，吳琳每天工作超過10個小時，每月只有一天的休息時間。她下班時間在晚上8點半以後，匆匆趕回家裏，輔導孩子功課的任務，還是歸她。「即便我出來上班掙錢，回家也沒法像我老公那樣，當甩手掌櫃」。

在吳琳家裏，丈夫習慣了做甩手掌櫃。剛結婚那會兒，吳琳幹家務活兒，丈夫也會主動搭把手，可奶奶看見了，話裏話外都在心疼兒子。

在家裏，一些本該丈夫來做的家務，奶奶會搶過來做。吳琳觀察過，有一段時間奶奶離開深圳，丈夫回家後會主動幫忙看孩子，做一些家務活。等奶奶回到深圳，丈夫又變回「兒子」的身份，衣來伸手飯來張口。久而久之，丈夫便心安理得地接受了「甩手掌櫃」的身份。

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由於家庭支撐和社會支撐匱乏，即便找到工作，女性仍然承擔着繁重的育兒和家庭工作，一部分女性不得不再次退出職場，甚至被公司辭退，社交平台上，一些全職媽媽分享過類似遭遇，也有不少HR，或者與生育女性共事過的用户，吐槽過部分媽媽在職場的表現。

找到這份服裝銷售工作前，吳琳曾做過一份兼職工作，短暫工作一段時間後，又因為家庭事務放棄。吳琳認識的一名生育女性也有同樣的經歷。

社交平台上也有用户擔心，一旦全職媽媽難以勝任工作的刻板印象形成，婚育女性的求職處境將更加艱難。

在社交平台上的相關討論中，也有不少眼尖的互聯網群眾發現，在全職媽媽們分享的生活細節、育兒日常、再就業困境中，爸爸似乎一直是隱形的。

在這些討論中，有用户羨慕男性在面試時從來不會被問到家庭和工作如何平衡，有用户質問「為甚麼全是媽媽在犧牲」，在一片反問的聲音裏，有一個回答呈現出了大部分中國家庭的現狀：

「當一天全職，一輩子都是全職，在家庭裏，大家已經習慣了你在這個家庭裏的樣子，老公已經被養成撒手不管的性格。」

職業的價值

重新適應工作環境也不容易。

吳琳剛到服裝批發檔口上班時，面對客人總是張不開嘴，「看見客人來了説一句你好，然後就跟在後面，問一句答一句」， 同事笑她表現「很官方」。

這份工作要求銷售熟記幾十款衣服的款式、顏色、尺碼、面料、貨號和價格，店裏繁忙的時候，銷售要同時接待幾名客户，這對新手吳琳來説，是個不小的挑戰，「這個客户要下單，那個客户要諮詢」，她顧得上這頭顧不上那頭，「整個人像卡了一樣」。

在適應這份工作之前，接待客人時手忙腳亂的狀態，讓吳琳深受打擊，她想過放棄。況且她有腰間盤突出的毛病，每月只休一天的工作強度，身體一開始也吃不消。不過，她還是咬咬牙撐了下來，「如果就這樣放棄了，會看不起自己。」

跌跌撞撞過了新手期後，即便工作繁重，吳琳心裏卻生出另一種鬆快感，「家庭氛圍輕鬆了點，他們對我的態度多少也有些變化」。吳琳覺得，這種變化源於「走出來」，「我上班時間比較長，（跟他們）減少了碰面的機會，距離產生美嘛」。

現在，祁松映隔三差五地在招聘軟件上刷刷設計師的招聘機會。她不擔心職場對婚育女性的歧視，這份自信源於職業特性，以及自身能力，「設計師還是靠本事吃飯的」。她求職的難度，卡在就業環境上，「工作機會太少，合適的就更少了」。

祁松映也享受當下這份珠寶櫃員的工作，同事之間人際關係簡單，櫃枱帶她的師傅溫柔細緻，這對她來説「足夠了」，「每個月能賺個零花錢，挺開心的」。

家裏大大小小的消費丈夫都包攬了，丈夫也會時不時地給祁松映發筆零花錢，「賺得多就多給點，賺得少就少給點」。但偶爾祁松映也會覺得不自由，之前她想給孩子報個滑雪班，丈夫不同意，「他更願意在語數外培訓上花錢」。有了收入，在同樣的問題上她就有了自主權和決策權，「我掙錢了，想給孩子報甚麼班就報甚麼班」。

祁松映騎電動車上下班，早上二三十分鐘的路程，是她最開心的時候，風徐徐吹來，早晨的陽光清清爽爽的，手機外放裏的音樂，都是她喜歡聽的，「平常一家人開車出去玩，孩子有孩子想聽的音樂，老公有老公想聽的音樂，根本就不可能聽我想聽的音樂。只有獨處這點時間，我才有這個機會。」

「人還是需要家庭生活之外的一個獨立空間的，這很重要。」祁松映説。

（備註：為保護個人隱私，文中人物吳琳、祁松映為化名）



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