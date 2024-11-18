女童「成績差」遭媽媽當街連摑6巴！公開體罰孩子「憤怒」非藉口

台北市中山區街頭，有一位小學女童在補習班門口遭媽媽當街連摑六掌，一邊質問：「過來！你到底在唸甚麼書。」女兒表現出退縮害怕的樣子，還當場訂正考卷，引起網友批評。



台北市中山區街頭，早前有一位小學女童在補習班門口遭媽媽當街體罰，被路過人士拍下過程，通報家暴。（YouTube截圖 / @鏡新聞）

台北市中山區街頭，早前有一位小學女童在補習班門口遭媽媽當街體罰，被路過人士拍下過程，通報家暴。（YouTube截圖 / @鏡新聞）

根據《鏡新聞》報道，11月13日台北市中山區街頭，有一位小學女童在補習班門口遭媽媽當街體罰，被路過人士拍下過程，在Threads公開（目前已經刪除），通報家暴。這位媽媽似乎從書包中拿出考卷，不斷對着女兒飆罵，而女兒也表現出退縮害怕的樣子。

在拍攝的短短一分鐘內，女孩被打了六個巴掌，引起網友批評。而這位媽媽這麼生氣，是因為是因為女兒考試考不好，只聽見她一邊打女兒，一邊質問：「過來！你到底在唸甚麼書。」

一位網友分享影片並回覆：「她在媽媽動手前早就用手在保護自己，感覺孩子被這樣搧巴掌也不是第一次了，所以很擔心那孩子的心理早已受創。」

體罰、公開羞辱孩子，其實對他們會有很大的傷害：（按圖了解）



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體罰孩子的傷害

體罰孩子可能會造成多方面的傷害，影響他們的心理、情感及社會發展。以下是體罰的主要傷害：

心理創傷

體罰會使孩子感到恐懼、羞辱和低自尊，這些負面情緒可能長期影響他們的心理健康，導致焦慮、憂鬱等問題。

情感疏離

受到體罰的孩子可能逐漸疏遠父母，因為他們將父母視為威脅而非支持的對象，這樣會削弱親子之間的信任關係，使孩子難以在情感上依賴父母。

行為問題

研究顯示，體罰增加了孩子以暴力解決問題的傾向。受到體罰的孩子可能更容易在同儕間使用暴力或欺凌他人，因為他們學習到以力量和懲罰來解決問題的方式。

學習效果下降

體罰會讓孩子將注意力集中在逃避懲罰上，而不是在理解和改進行為上，這可能減低學習動機和效果，使孩子缺乏自我調整和自律的能力。

長期人格發展影響

持續的體罰可能會影響孩子未來的人際關係和情緒控制，讓他們容易產生敵意或防禦心態，並影響成年後的行為和情感管理。

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公開處罰，羞辱孩子的家長在想甚麼？

許多人不解，為甚麼會有家長用公開摑掌的方式來處罰孩子，這是因為家長認為公開處罰會讓孩子感受到更大的羞恥或壓力，從而達到更強的約束效果。他們也在發洩自己無助與失控的情緒，將壓力轉嫁給孩子。

即便在現在，還是有不少家長因為成長於重視權威的家庭，認為嚴厲的管教是必要的，因此將這種觀念帶到自己的教養方式中。他們可能未意識到這種處罰方式的潛在傷害，因而延續了公開處罰的行為，視其為「正常」或「有效」的管教方式。

家長應多了解有效的教養技巧，透過理解、共情和正向管教來促進孩子的行為成長，而非依賴懲罰。處罰看似是最快的方式，但對孩子造成的傷害，往往難以抹滅。有些家長會說，我自己就是被打大的，我沒變壞，也不會怨恨我的爸媽。但你真的這麼了解自己的潛意識？又，對你沒有造成傷害，對其他人就不會嗎？為何要拿孩子的身心健康來做賭注？

針對這位母親的體罰，台北市社會局家防中心表示，將會找尋這位母親，展開調查。如果孩子處罰過過於嚴重有虐待的情況，會涉及到家暴法與剝奪親權的刑責。政府除了可以緊急安置孩子，還能停止施暴的家長親權的權利。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：台北媽媽當街摑女兒六巴掌，質問：「你到底在念什麼書！」公開體罰羞辱孩子的家長心態為何？】