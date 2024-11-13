想孩子冷靜你卻在咆哮？4招教懂小孩調節情緒　「身教」只屬其一

爸媽總是計劃要帶孩子學甚麼才藝，擔憂孩子的學業成績不理想，但你會在意他們如何管理自身情緒嗎？這才是影響他們一生幸福的關鍵。但如果你本身很容易情緒失控，怎麼指望孩子會學會冷靜呢？



孩子們可以從家長那裏學到許多技能，而其中最重要的就是「情緒調節」 ── 管理和控制自己情緒的能力。（Canva）

孩子們可以從家長那裏學到許多技能，而其中最重要的就是「情緒調節」 ── 管理和控制自己情緒的能力。但很多爸媽都把重點放在學業和才藝，你呢？你必須承認，從你過去的學習經驗來看，課業表現出色的人，長大後的現在，卻未必邁向成功。

如何教孩子管理情緒？

所以，如果你對孩子的教育，只關注學業和未來職業與性向，那真的很危險。其實，幫助孩子了解「如何管理自己的情緒」，才是一項可以幫助他一生的技能，因為一個人不可能都不面臨困難或創傷的挑戰。

研究表明，情緒調節能力較好的孩子在學校表現更好，這可能會為他們在成長過程中取得更大的成功。而且，越早開始教他們這種生活技能越好。甚至可以在孩子還是嬰幼兒時期就開始。但是，當你面對的是一個年紀還非常小的孩子時，這時期的他很容易發脾氣，究竟如何教導呢？美國心理學會（APA）網站最近的一篇文章採訪了專家，他們提出了一些非常值得參考的建議。

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1. 說出那種情緒

身為成年人，很可能會忘記小孩子還無法清楚地表達自己的想法，他還找不到合適的詞語來描述自己的感受。所以，請通過鼓勵，幫助他在可以了解情緒的時候，說出自己的情緒（但不要在他發脾氣時這麼做）。

你可以在一天當中定期詢問他的感受是甚麼，做出快樂、悲傷、憤怒的表情，或者當你了解他這一天的生活點滴後，詢問他在某件事發生時的感受。

舉例來說，當孩子生氣時，試着握住孩子的手，一起深呼吸，告訴他：「你現在有點生氣，我也是。讓我們都深呼吸，幫助我們冷靜下來，這樣我們就能弄清楚發生了甚麼事。」幫助孩子將情緒與身體感覺聯繫起來。

很多爸媽會要孩子「不要生氣」「不要哭」，事實上，當我們不允許孩子表現出情緒，我們就會不知不覺讓孩子更難學會管理自己的情緒。

還有一件很重要的是，爸媽自己要願意向孩子表達你的真實情緒，當你難過的時候，不妨對孩子坦白，跟他好好聊聊。

2. 重演衝突事件，建議替代行為

當孩子情緒剛好很激動，不要試圖跟他討論情緒。但稍後，在討論該事件時，帶領他們思考，可以採取哪些不同做法，甚至可以角色扮演，重演衝突發生的過程，例如，如果在學校因為另一個孩子拿走了他的玩具而情緒崩潰，那麼下次可以考慮向老師求助，或找另一個玩具玩。

3. 少懲罰，多表揚

嚴厲的懲罰只會讓行為變得更糟，而不是更好。家長應該花時間關注良好的行為，不要因為孩子情緒爆發而懲罰他們，相反的，當他們沒有發脾氣時，給予很多讚美，也許還有一點獎勵。與其懲罰孩子不受歡迎的行為，不如表揚你希望看到的行為。

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4. 家長的示範與成長

如果孩子經常觀察到爸媽無法控制自己的情緒，大吼大罵，那麼他們自己學習情緒調節就會困難得多。因此，爸媽必須以身作則，表現出良好的情緒調節能力。

當然，碰到孩子行為完全失控時，要爸媽保持冷靜，這真的很難。你應該做任何對你有幫助的事情，像是深呼吸、數數、對自己說出一個平靜的短語，必要時甚至短時間離開事件發生的現場。

你可能感覺像是在承認失敗，但避免自己崩潰，是以身作則，教孩子甚麼該做，甚麼不該做。從長遠來看，這對你們雙方都有好處。你要相信自己，當你有這樣的意識，你就會越做越好。還不完美？別擔心，我們大多數人仍在為此努力，這是一生的工作。想幫助孩子突破任何難關，最重要的前提是，你們之間有溫暖而深刻的聯繫。

這一切，對家長要求高嗎？絕對是的。但因為愛孩子，讓你有成長的動力，如果願意努力調整自己，孩子幾乎肯定會比你更善於管理自己的情緒。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：家長大吼大叫卻希望孩子冷靜？到底怎麼教「情緒管理」，專家告訴你】