教養｜孩子被欺凌要教他們還擊？現實未必行得通　也別為孩子出頭

台南一名母親早前因為心疼女兒在學校被欺凌，便約欺凌的男同學見面並要求道歉，沒想到被男同學拒絕，她氣不過當場賞了少年2大巴掌，最後被法院判處傷害罪，處拘役30天、不可易科罰金，全案可上訴。



孩子在學校被欺負，是父母最擔心的事。（Canva）

判決書指出，該名48歲的母親認為女兒在學校被同學欺凌，還被散播不實言論，氣得她約欺凌女兒的男同學在某寺廟廣場前見面。

原本她要男同學向女兒道歉，為自己欺凌的行為認錯，沒想到雙方碰面後，男同學卻拒絕道歉，讓她實在氣不過動手賞2巴掌，導致男同學臉部挫傷，事後也向警方報案提告。

檢警認為，該名動手打人的母親涉犯《刑法》傷害罪，也犯了成年人故意對兒童犯傷害罪，應依台灣兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段規定加重其刑。

法官解釋，只因男同學不肯道歉，就不顧對方是少年的情況下動手打人，不過考量該名母親事後坦行犯行，加上對方的傷勢以及該名母親家庭經濟狀況、犯罪動機、手段、目的、所受刺激、生活狀況等因素，最後依成年人故意對少年犯傷害罪，處黃女拘役30天，不可易科罰金，全案可上訴。

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孩子被欺凌了我該怎麼辦？安全第一 但別忘了對方「也是孩子」

據《未來Family-生活‧教養‧愛》曾報道表示，孩子在學校被欺負，是父母最擔心的事，為了在孩子受傷害時，父母可以即時給予適當的支援，平常就要教導孩子，不管任何人要挾你「不可以告訴爸媽」，一定要讓父母知道。

聚會裏許多媽媽都反應，爸爸傾向教導孩子（尤其是男孩），「有人打你，就打回去。」也有人說，喜歡欺凌別人的孩子，其實是信心不夠的人，不怕他、反擊回去，下次他就不敢欺負你了。

打回去的講法，看似有它的道理，但在現實的學校情境裏，常常行不通。學校通常很忌諱校園打架事件，所以就算是被欺負者的自衛行為，如果不是有充足的理由，如當事人別無選擇，仍可能面對學校的處分。

而當孩子回來說被欺負時，父母即使覺得很心疼，在做出任何反應，或下定論之前，要理性地思考，讓整件事情變成一個教育孩子的好機會。

首先應釐清兩件事，有些孩子動手動腳，是因為先天動作大或較粗魯或自制力不足，並不是真正的欺凌。所以先請孩子回去觀察：「他對班上每個同學都會做類似的行為，還是只針對你一個人？」

其次要釐清事情的來龍去脈，讓孩子有機會檢討，是否自己在言行舉止上，挑釁、激怒對方。如果分析結果，對方是針對自家孩子，而孩子也沒做任何不當行為，那就比較肯定是欺凌。

如果是發生在學校，一定要讓老師知道，請老師協助處理。不過，即使老師答應會和對方溝通，也不表示欺凌會馬上停止，所以要教導孩子如何保護自己。

無論如何，要以孩子的安全為第一優先，不過有爸爸因為氣不過孩子被人欺負，跑去警告對方，但對方也是未成年，爸爸反而惹上了「欺負未成年人」的官司。所以爸媽們在氣憤之餘，仍要小心不要觸犯到法律。

一般人覺得，又瘦又小的孩子容易被欺負，但也不盡然，倒是畏縮或怯懦的表情或肢體語言，可能招惹小霸王覺得你好欺侮。

所以鼓勵孩子走路時抬頭挺胸，和人說話時眼睛看着對方，表現出自信大方，可以減少被欺負的機率。對於較膽怯的孩子，有些父母發現孩子學了功夫或跆拳道之後，會變得比較有自信。

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