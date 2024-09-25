人際關係｜5招助子女改善社交 首要認識自己 處理衝突應保持冷靜

人際關係是日常生活中重要的一環，擁有良好的人際關係能夠為我們帶來有益的心理健康發展。適當的社交技巧可以促進人與人之間的關係，然而社會上不少家長在與子女相處過程中產生矛盾，若家長妥善表達自我感受和適當引導子女亦可以有效改善與子女之間的衝突。

資料來源：衛生署學生健康服務



與人相處相關狀況

人際關係是我們日常生活的重要部份。良好的人際關係會為我們帶來快樂、安慰和希望;而缺少朋友則會使我們感到孤獨、沮喪和沉悶。

要發展良好的人際關係，你需要適當的社交技巧，以幫助你與人和睦相處並獲得友誼。

改善人際關係5大招 從認識自己做起

1. 認清自己

獲取友誼的第一步是要有「自知之明」，先了解自己的優點和弱點，然後發揮前者及改善後者。

2. 接納自我

接受自己的獨特性，並努力改進自己的弱點、強化優點，避免與他人比較。

3. 接納他人

以誠懇、友善的態度與人相處，學習尊重別人。

4. 改善社交敏感度

用心聆聽別人的說話。將心比心，讓對方感覺到你能了解他的感受及需要， 並認同對方的感受，主動要求對方發表意見。

5. 改善社交表達力

適當地用言語及非言語的方式去表達自己的意見、立場或感受，並保持適當 的語調和眼神接觸，再配合其他身體語言。說話時要實話實說，不要掩飾， 不要害羞，理智地表達憤怒、不安或恐懼的情緒。

商討6步曲 學識處理子女衝突

1. 保持冷靜

家長先穩定自己的情緒（例如：暫離現場、做深呼吸）

2. 以同理心聆聽子女的想法和感受

・以開放的態度去聆聽和了解

・接納子女的感受

・避免心急糾正或訓斥，令子女不願溝通

3. 一起商討解決辦法

第一步：講出當下的衝突問題

第二步：家長講出自己的感受和期望

第三步：鼓勵子女講出他（她）的需要、感受和期望

第四步：與子女一起列出各種可能的解決方法

第五步：引導子女分析各種方法的利弊、從而一起選擇合適的解決方法

第六步：付諸實行、事後一起檢討成效