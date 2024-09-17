欠缺耐性、不當發言或影響人際關係 7招教你控制衝動行為

人際關係｜有控制衝動相關狀況的人士，可能會在說話／行為上表現衝動，或在排隊／輪候時欠缺耐性。亦可能在別人完成問題之前搶著說出答案、打斷別人的說話、或在不適合的時候發言。

資源來源：衞生署 學生健康服務



如你有控制衝動的問題，你可以考慮以下建議：

1.在任何時候也要恪守三個「不」的原則

不傷害自己、不傷害別人、不破壞物件。

2.訓練自制力

克服「要即時獲得滿足」的慾望，提高對延遲滿足的忍耐力。可以透過深呼吸、喝水、到洗手間洗臉、從10開始倒數、找你喜歡的食物和飲品，嘗試品味每一口離開現場、散步等行動降低慾望。

3.行動前，要先冷靜，細心觀察，構思行動

嘗試去了解行動的理由，而非只是行動的方法。 在構思行動時，代入以第三者的角度（例如：家人和師長好友）去觀察現場的情況。嘗試想像在不同時間、不同環境和不同行為下，情況會變得如何不一樣。

4.行動前仔細思考

你打算作出的行動的好處、壞處和可能引起的後果

5.使用提示卡

用提示卡來提醒自己使用合適的方法讓自己冷靜

6.培養良好的社交技巧

避免打斷別人的說話，並專心聆聽。學習社交技巧有助你與人相處

7.讓身邊的人了解你的想法和感受

多與家人和師長好友分享想法和感受，使他們更能體諒、支持和幫助你