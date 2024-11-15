情緒健康｜子女情緒不穩 或與分離焦慮有關 需從家庭狀況入手處理

情緒問題絕不是成年人專利，現今小朋友不但會有情緒問題，而且成因往往不單純。精神科專科醫生張漢奇表示，處理小朋友情緒問題首要是正向，但視問題的複雜性，有時需要循「家庭狀況」及「管教方式」雙向處理。

本文作者：張漢奇醫生



張漢奇醫生表示，臨床上即使幼稚園的小朋友也會有情緒問題，而且在不同階段有不同的問題，「若初上幼稚園出現情緒問題，主要可能是因未習慣每天早上與父母（通常是媽媽）分開，形成無法適應學校生活，每日早上去到幼稚園門外便開始哭鬧，這類情緒問題稱為『分離焦慮』。」

另一階段則是入讀幼稚園一段日子後出現情緒問題，張醫生表示較大機會是他們出現了社交問題，例如與其他同學相處不融洽，而這類社交問題嚴重起來可演變成霸凌，但家長要注意，自己的小朋友可能是被霸凌的受害者，也可能是欺負人的霸凌者，甚至會打人、搶奪別人的物品。「曾有家長帶小朋友來諮詢，說孩子無法和同學相處，可能因其他同學欺負他，但經過詳細詢問和向校方了解，才知道他受父親耳濡目染，在班裡經常欺負人，所以沒有朋友。」

張醫生提醒，不論分離焦慮、霸凌還是被霸凌，都需要處理，不能期望問題會自動消失，「例如分離焦慮，聽來好像很常見，但若家長忽視這問題，不加以處理，時日久了便會導致孩子不喜歡上學，影響深遠。」

父母可調節自我 減低孩子出現分離焦慮

處理方法：當孩子出現分離焦慮問題，家長可以先檢視自己平日會否表現得太緊張，例如常在孩子面前流露出擔心。孩子會感覺到父母對自己的擔心，並受到影響，使他們覺得上學有很大壓力。因此，父母可以先調節自己的擔憂，並嘗試放手，以正向積極的態度鼓勵孩子，多對他們說學校是一個很安全的地方，又有很好的老師，並有很多同學與他們玩耍，這樣就可幫助孩子放鬆。

孩子情緒不穩 有機會在校出現霸凌問題

至於霸凌問題，若孩子被霸凌，表現出來的徵象往往是經常哭鬧，醫生會先了解他的家庭狀況，再詢問家長有否察覺他近日遇上什麼特別事，從中就可找到端倪。

若發現小朋友其實是霸凌別人的惡學生，就屬於較複雜的情緒問題，首先要了解他的家庭狀況，例如父母的感情；其次要了解父母是如何管教，例如父親會否較粗豪，在家中會否動輒以暴力處理問題等。「若孩子在校內欺負其他同學，而家長不去正視問題，孩子便會養成以暴力解決問題的習慣，同樣影響深遠。」張醫生說。

處理方法：張醫生表示，大部分孩子的情緒問題都不需要尋求醫生協助，例如孩子欺負甚至動手打人，可以建議校方，安排他們在一個不受騷擾的位置，讓他們獨自冷靜，反思自己的問題，一般都能奏效。若感到難以處理，就應諮詢專業人士。