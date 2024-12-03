小貓凍僵命危　女孩哭着用風筒向牠送暖　堅持2小時奇蹟終於出現

謝謝小女孩沒有輕易放棄。天氣越來越冷，中國一名女孩日前發現了一隻凍僵的小奶貓，當下急得哭了出來，趕緊拿出吹風機幫忙加溫，最後終於把貓咪從鬼門關前救了回來。



小女孩的愛心終把小貓從死神手上救回來：（按圖了解）



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根據內地媒體報道，湖北一名女孩發現了凍僵的小奶貓，小貓咪動也不動把女孩給嚇壞了，頓時手足無措不知道該怎麼辦才好。他很快想起或許可以用風筒幫小貓加溫，女孩邊哭邊用着風筒幫奶喵取暖。女孩的爸爸表示大概吹了2個小時之後，女兒的努力沒有白費，小貓咪幸運撿回一命，後來也幫貓咪加上了一件衣服保暖。

善良的女孩邊哭邊救貓的影片令許多網友動容，紛紛大讚：

．「她好棒啊！」

．「吹貓，把小貓吹到人間來了」

．「這女孩很善良」

．「好人一生平安」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】