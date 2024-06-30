「不要離開我！」2歲兒子目送愛兔被送走　跪地嚎哭後才知是虛驚

一名女子家裡養了一隻白色巨兔，2歲兒子與其感情非常好形影不離，但女網民家中需要重新裝修便先把兔兔送到外婆家安置，小主人看到巨兔被運走以為爸媽要棄養毛小孩，崩潰大哭在後面狂追求爸媽不要丟掉兔兔，但其實這一切背後都是一場烏龍。



小主人看到巨兔被運走以為爸媽要棄養毛小孩，崩潰大哭在後面狂追求爸媽不要丟掉兔兔。（Canva）

小紅書一名女網民「巨兔波妞麻麻」家裏養了一隻巨兔名叫波妞，波妞跟女網民的2歲兒子歐歐感情相當好，小主人幾乎可以算做是被波妞帶大的，一人一兔不管去哪裏幾乎都是形影不離，女網民與老公也很樂見兔兔跟兒子的溫馨互動。

日前女網民家要進行裝修，為了方便居住就決定暫時搬去外婆家借住，因為家當很多再加上還有毛小孩也需要搬家，女網友就先把波妞安置在外婆家，晚點自己整理完行李一家人再搬過去。起初歐歐全程參與搬家過程很開心，但因為他年紀還小不知道甚麼是搬家，眼見波妞的籠子被送走時就臉色大變，以為爸媽要把波妞丟掉，竟然嚎啕大哭一路猛追，跑到跌倒了還掙扎着爬起來繼續追，後來發現自己追不上就崩潰坐在原地哭泣。

小主人看到巨兔被運走以為爸媽要棄養毛小孩，崩潰大哭在後面狂追求爸媽不要丟掉兔兔。（微博截圖）

小主人看到巨兔被運走以為爸媽要棄養毛小孩，崩潰大哭在後面狂追求爸媽不要丟掉兔兔。（微博截圖）

從影片可以看到，歐歐因為不知道波妞要先被移去外婆家，以為爸媽狠心要棄養波妞，當場崩潰大哭狂追裝有波妞的籠子，一邊喊着「不要走」，下秒因為重心不穩慘摔在地，但他竟不顧跌倒的疼痛，掙扎着繼續爬起來要追波妞，女網民見狀趕緊去安撫失控的歐歐。

事後女網民表示，她耐心的向兒子解釋了為什甚麼波妞會先離開的原因，歐歐也接受了媽媽的解釋，表示自己很期待到外婆家繼續跟波妞玩耍的日子。影片在網絡上吸引超過萬人觀看，網民留言表示：

．「看得出來歐歐很愛波妞，好感動」

．「小小年紀就知道不可以棄養動物，孩子好樣的」

．「還好誤會有解開，不然這對孩子來說會有陰影的」



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