元朗好去處2025｜15+室內遊樂場/親子餐廳/免費公園/打卡景點推介

元朗好去處2025｜元朗有咩玩？元朗為有名的美食集中地，而秋季更是熱門行山路徑選擇之一，近年更有商場增添新式免費公園，元朗的確是香港好去處之一。《01親子》為讀者搜羅元朗區打卡熱點，當中齊集免費公園、行山徑、親子自助餐及住宿優惠、室內遊樂場、親子餐廳及鄰近商場介紹，好讓大家更容易設計元朗一日遊提案！



免費公園及景點篇

元朗好去處【1】元朗公園

元朗公園依山而建，公園設計盡顯原有生態環境特色，其中以百鳥塔、大草坪、大型水景設施吸引遊人；同時，公園內康樂設施齊全，如草地門球場、硬地足球場、兒童遊樂場、健身徑和噴泉廣場等，不失為消閒遊玩的好去處。

地址：元朗公園北路1號



元朗好去處【2】姆明谷公園

元朗的「姆明谷公園」是一個充滿童話氣氛的拍照熱點。園內的藍色尖頂小屋與姆明的海邊小屋相似，讓人彷彿置身童話世界。

位於元朗公園內百鳥塔旁的姆明小屋。

地址：元朗公園北路1號



元朗好去處【3】南生圍

南生圍以「婚紗橋」、白楊樹路及橫水渡聞名，景色優美，吸引很多市民到此拍照留念。這裡更被魚塘及蘆葦田環繞，在此踏單車或郊遊感受水鄉風情，亦是一處放鬆心情的好地方。

元朗好去處【4】錦田壁畫村 + 吉慶圍

錦田壁畫村於2018年由本地學生和義工完成，壁畫色彩繽紛同時盡顯本土特色，不少遊人也到此拍照留念，而附近的吉慶圍為古老圍村，可體驗舊香港的歷史風貌。

地址： 新界錦田吉慶圍（錦田公路側）

前往方法： 錦上路站B出口步行至紅磚廠，再沿小路前往。



元朗好去處【5】流浮山下白泥

下白泥為欣賞日落熱點，沿岸泥灘與沙丘景色壯麗，遊人可漫步泥灘感受寧靜瞬間，而附近更有食肆配套，可享用海鮮美食。

前往方法：於元朗西鐵站B出口步行至泰豐街，轉乘33號專線小巴至鴨仔坑下車（約45分鐘）



行山徑篇

元朗好去處【6】河背水塘

河背水塘為一條輕鬆行山路線，全程約30至45分鐘。路線途經竹林，宛如「港版嵐山竹林」，而沿途美景和樹蔭景點更令人心曠神怡！

起點：元朗泰衡街乘搭公共小巴71號至總站河背村下車

終點：沿原路折返河背村乘搭公共小巴離開



元朗好去處【7】大欖涌水塘｜港版千島湖

大欖涌水塘亦稱「千島湖」，沿著麥理浩徑第10段行走，可到達「千島湖清景台」並俯瞰整片水塘與丘陵，這條路線全程約9公里，適合有一定行山經驗的朋友挑戰。行山資訊，起點為掃管笏村天后廟，全程來回約3小時，途中指示清晰，適合稍有經驗的行山人士。

前往方法：

（於大棠出發）於朗屏站乘港鐵接駁巴士K66號，於大棠山路下車或於元朗乘九巴68R（特別線）；（於屯門出發）於屯門站乘 43號小巴，於掃管笏站下車。



元朗好去處【8】大棠楓香林

大棠楓香林位於元朗大欖郊野公園內，每年冬季都吸引無數遊客前來打卡。楓香樹葉由綠轉黃，再轉紅，為香港山野添上濃濃秋意。

地址：元朗大欖郊野公園內



親子農莊篇

元朗好去處【9】錦田有機薈低碳農莊

錦田有機薈低碳農莊（菠蘿園）以種植菠蘿聞名，提供菠蘿採摘體驗及菠蘿美食工作坊。園內不同動物可供親自餵飼，例如草泥馬等等。

【01空間獨家優惠 買2送2親子套票】

入場通行證買2送2：$640 (原價:$1280) (4位入場) 優惠期至12月31日

入場通行證一位：$180 (原價: $320) 優惠期至12月31日

入場通行證兩位：$340 (原價: $640) 優惠期至12月31日

套票每位包括以下內容：

1. 入場通行證一張

2. 菠蘿冰條一枝 (100%果肉)

3. 親親羊駝（20分鐘）

4. 羊駝飼料一份

5. 農莊紀念品一份

6. 免費兒童遊樂設施 (網繩陣、菠蘿沙池、千秋及滑梯等等.....)

地址： 元朗錦田四排石村

前往方法： 錦上路站步行約3-5分鐘即可抵達。



元朗好去處【10】大棠有機生態園

大棠有機生態園佔地約280萬呎，提供豐富農莊活動體驗，包括採摘季節性水果（如士多啤梨、荔枝等）、露營、滑草及動物園等，非常適合親子同樂。

地址： 元朗大棠山道11號



元朗好去處【11】信芯園

信芯園農莊以壯觀的花海聞名，除了季節限定的向日葵，一年四季都有不同花卉盛開，而園內3萬呎更有多個日系打卡位。

地址： 元朗新田小磡村

前往方法方法：巴士76K至石湖圍巴士站；綠色專線小巴75/76或紅色小巴17至石湖圍聯安車場



親子餐廳篇

元朗好去處【12】唐 Tong's Road House Seafood & Grill

位於元朗的唐空間寬敞，餐廳的室外玩樂區設有鞦韆、敲擊樂器等多樣設施，讓小朋友可以盡情玩耍。此外，孩子們還可以在這裡進行DIY小手工，享受動手做的樂趣。

地址：元朗屏山唐人新村路1號地舖

電話：35210144



室內遊樂場篇

元朗好去處【13】Happy2gather Playhouse

Playhouse 採用簡約的北歐風設計，這裡的波波池、木粒沙池、兒童廚房更是大受歡迎玩樂特色！

前往方法：朗屏西鐵站F出口步行2分鐘



元朗好去處【14】童樂日 Fundays Playhouse

童樂日 Fundays Playhouse 是元朗首間商廈級兒童室內遊樂場，設施齊全，空間感十足，還有觀景露台，是親子休閒的理想之選。

地址：元朗宏業南街22號The Rainbow 虹方9/F 901室



鄰近商場篇

元朗好去處【15】元朗 YOHO MALL

YOHO MALL 形點近期新增棒棒糖公園子及兩棲爬蟲生態館，加上商場有多間餐廳、零售及潮流服飾，適合一家大細到訪玩樂。

前往方法

港鐵元朗站K出口及F出口



元朗好去處【16】元朗廣場

這裡為元朗區的地標購物中心，結合購物、美食及娛樂設施，無論是家庭聚會、朋友約會均能滿足需求。

地址： 新界元朗青山公路249-251號

