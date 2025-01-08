分娩｜私家醫院生仔套餐收費一覽 附剖腹／自然分娩套餐費用詳情

分娩｜私家醫院生仔費用幾多錢？相信不少孕婦都選擇在私家醫院分娩，以望獲得更全面的照顧服務，同時在分娩過程更加安心。現時大部分私家醫院提供的「生仔套餐」或分娩計劃，旨在滿足準媽媽的需求。《01親子》特別為準媽媽們整理了全港熱門私家醫院的分娩套餐價格，並附上剖腹及自然分娩套餐的詳細內容，供有意在私家醫院分娩的準媽媽們參考。



嘉諾撒醫院生仔收費

1.剖腹分娩

剖腹分娩套餐費用（五日四夜，平日預約）

六人房 $29,800

三人房 $30,200

雙人房 $40,000

私家房 $57,200

私家套房 $99,700

嘉諾撒醫院剖腹分娩套餐包括項目

產婦方面：

套餐住房費由分娩日起計；手術室設施，助產及監察儀器；指定數量的產婦衛生巾、床墊及網褲；手術室所需之監察儀器及助產儀器；手術後之常規護理；分娩前血液檢查（CBC, type and screen）；丈夫陪產；優質電動奶泵供應借用；專科護士指導母乳哺飼技巧；產後護理指導；初生嬰兒沐浴護理，哺育技巧指導；熱線查詢服務

嬰兒方面：

產婦住院期間：育嬰室及哺飼室費用；嬰兒每天一般護理與基本監察；嬰兒住院期間奶粉、紙尿片及衣物用品；嬰兒出生時之護理用品；首天嬰兒專用暖水床；第一次防疫注射：包括卡介苗、乙型肝炎疫苗注射及維他命K1；常規血液化驗（包括血型、Rh因子、促甲狀腺激素及六磷酸葡萄糖脫氫酵素；出生後三星期内可免費享用一次醫院天欣兒童保健中心提供之臍帶護理、量度體重、育嬰指導及服務；嬰兒護理單張；快樂寶寶嬰兒照片冊（Happy Baby Album）；黃疸指數

2.自然分娩

自然分娩套餐（三日兩夜）

六人房 $21,600

三人房 $22,000

雙人房 $30,500

私家房 $41,600

私家套房 $64,900

嘉諾撒醫院自然分娩套餐收費包括項目

產婦方面：

套餐住房費由分娩日起計；分娩常用之產房服務，包括助產護理及常規觀察；指定數量的產婦衛生巾、床墊及網褲；產房所需之監察儀器及助產儀器；分娩前血液檢查（CBC, type and screen）；丈夫陪產；優質電動奶泵供應借用；專科護士指導母乳哺飼技巧；產後護理指導；初生嬰兒沐浴護理，哺育技巧指導；熱線查詢服務

嬰兒方面：

產婦住院期間：育嬰室及哺飼室費用；嬰兒每天一般護理與基本監察；嬰兒住院期間奶粉、紙尿片及衣物用品；嬰兒出生時之護理用品；首天嬰兒專用暖水床；第一次防疫注射：包括卡介苗、乙型肝炎疫苗注射及維他命K1；常規血液化驗（包括血型、Rh因子、促甲狀腺激素及六磷酸葡萄糖脫氫酵素；出生後三星期内可免費享用一次醫院天欣兒童保健中心提供之臍帶護理、量度體重、育嬰指導及服務；嬰兒護理單張；快樂寶寶嬰兒照片冊（Happy Baby Album）；黃疸指數

*2024年9月16日起生效。

嘉諾撒醫院地址：香港舊山頂道一號

香港中文大學醫院生仔收費

1.剖腹分娩

剖腹分娩計劃費用

1. 五日四夜，選擇性預定：

雙人房 $29,800

單人房 $49,800

2. 五日四夜，緊急剖腹分娩（曾使用產房）：

雙人房 $38,000

單人房 $59,800

香港中文大學醫院剖腹分娩計劃包括項目

產婦方面：

五日四夜住房費用（費用由嬰兒出生日起計算）；分娩前的抽血化驗（配血化驗、血型、血常規）；準媽媽套裝（網褲、床墊、產婦衛生巾、沖洗瓶）；入院時胎心宮縮監察；基本手術室常規費用，包括麻醉、手術所需用品及儀器；手術前及手術後的常規觀察及護理；伴侶在手術室陪伴及剪臍帶；盡早與嬰兒作肌膚接觸；母嬰同室護理；嬰兒餵哺的支持及教導；使用泵奶器；薑水（外用）；住院時提供哺乳睡袍；壓力襪；產後及出生嬰兒護理及教育；住院時及出院後的基本藥物；產後電話跟進及熱線

嬰兒方面：

五日四夜住房費用；疫苗注射（卡介苗及乙型肝炎）；維生素K1注射；新生嬰兒篩查化驗（葡萄糖六磷酸去氫酵素缺乏症、血型、恒河因子、甲狀腺功能）；常規嬰兒室護理及監察；嬰兒住院時的衣服及尿片；溫箱護理；新生嬰兒聽力篩查；使用黃疸監察儀；基本藥物

2.自然分娩

自然分娩計劃

1. 四日三夜：

雙人房 $24,900

單人房 $43,300

2. 三日兩夜：

雙人房 $22,500

單人房 $39,800

香港中文大學醫院自然分娩計劃包括項目

產婦方面：

住房費用（計劃費用由嬰兒出生日起計算）；分娩前的抽血化驗（配血化驗、血型、血常規）；準媽媽套裝（網褲、床墊、產婦衛生巾、沖洗瓶）；產房費用、常規用品、敷料、助產士護理；非藥物鎮痛方法，如生產球、音樂及水療減痛；安桃樂鎮痛氣；在產房的胎兒監察；伴侶陪產及剪臍帶；盡早與嬰兒作肌膚接觸；母嬰同室護理；嬰兒餵哺的支持及教導；使用泵奶器；薑水（外用）；住院時提供哺乳睡袍；產後及出生嬰兒護理及教育；住院時及出院後的基本藥物；產後電話跟進及熱線

嬰兒方面：

住房費用；疫苗注射（卡介苗及乙型肝炎）；維生素K1注射；新生嬰兒篩查化驗（葡萄糖六磷酸去氫酵素缺乏症、血型、恒河因子、甲狀腺功能）；常規嬰兒室護理及監察；嬰兒住院時的衣服及尿片；溫箱護理；新生嬰兒聽力篩查；使用黃疸監察儀；基本藥物

*2024年7月1日起生效。

香港中文大學醫院地址：香港新界沙田澤祥街 9 號

港怡醫院生仔收費

1.剖腹分娩

剖腹分娩套餐費用（五日四夜）

標準房（兩床）$33,300

半私家單人房 $42,800

私家房 $59,300

家庭套房 $73,800

港怡醫院剖腹分娩套餐包括項目

產婦方面：

五日四夜房間收費(由分娩日開始計算)；每天早、午、晚例餐；分娩前血液檢驗(血型鑑定、抗體篩選及血全像)；產婦基本用品一套(網褲、床墊、產婦衛生巾及沖洗瓶)；基本例行手術室費用包括麻醉藥物、手術所需之物品及儀器；手術後例行觀察及護理；丈夫於手術室陪產及剪臍帶服務；使用泵奶器；住院期間提供母乳餵哺袍；初生嬰兒及產後護理指導；住院期間母乳餵哺諮詢指導及輔助

嬰兒方面：

五日四夜嬰兒房費用；新生嬰兒注射 (卡介苗及乙型肝炎疫苗)；維他命K1；新生嬰兒常規化驗 (葡萄糖六磷酸去氫酵素缺乏症–蠶豆症、血型及Rh因子測試及甲狀腺功能測試)；嬰兒例行護理及及監察；嬰兒衣物及尿片；由手術室運送嬰兒至育嬰室的保温箱；手術室內嬰兒出生時保暖及即時護理服務；新生兒聽力篩檢；嬰兒黃疸皮膚測試；兒童健康手冊；24小時母嬰同室服務

2.自然分娩

自然分娩套餐（三日兩夜）

標準房（兩床）$23,900

半私家單人房 $33,800

私家房 $42,800

家庭套房 $53,300

港怡醫院自然分娩套餐包括項目

產婦方面：

三日兩夜房間收費 (由分娩日開始計算)；每天早、午、晚例餐；分娩前血液檢驗(血型鑑定、抗體篩選及血全像)；產婦基本用品一套(網褲、床墊、產婦衛生巾及沖洗瓶)；分娩室及基本使用之常規消耗品及護理；胎心監察；丈夫於產房陪產及剪臍帶服務；止痛氣體；使用泵奶器；住院期間提供母乳餵哺袍；初生嬰兒及產後護理指導；住院期間母乳餵哺諮詢指導及輔助

嬰兒方面：

三日兩夜嬰兒房費用；新生嬰兒注射 (卡介苗及乙型肝炎疫苗)；維他命K1；新生嬰兒常規化驗 (葡萄糖六磷酸去氫酵素缺乏症–蠶豆症、血型及Rh因子測試及甲狀腺功能測試)；嬰兒例行護理及及監察；住院期間嬰兒衣物及尿片；由分娩室運送嬰兒至育嬰室的保温箱；分娩室內嬰兒出生時保暖及即時護理服務；新生兒聽力篩檢；嬰兒黃疸皮膚測試；兒童健康手冊；24小時母嬰同室服務

*2024年10月1日起生效。

港怡醫院地址：香港黃竹坑南風徑 1 號

香港港安醫院 – 荃灣 - 生仔收費

1.剖腹分娩

剖腹分娩計劃（五日四夜）

三人房 $30,700

二人房 $33,700

一人房 $46,900

優質私家房 $58,900

尊貴私家房 $61,000

香港港安醫院 – 荃灣剖腹分娩計劃收費包括項目

產婦方面：

五日四夜產後住院；產婦入院檢查、胎兒觀察及護理服務；手術前護理；血型及抗體檢測；手術室的常規費用，包括全身麻醉儀器及藥物；手術後的一般護理、觀察、檢查及藥物；產前及產後之所有常規物品、常用藥物及出院藥物；產後護理及育嬰指導如母乳餵哺、嬰兒沐浴等

嬰兒方面：

五日四夜嬰兒房費用；初生嬰兒護理，包括沐浴、臍帶護理、奶粉及紙尿片；初生嬰兒常規化驗包括G6PD、膽紅素、TSH及臍血血氣分析；維他命K注射及第一次防疫注射：卡介苗及乙型肝炎疫苗；計劃期間必需的照燈及保溫箱費用；母嬰同室 (只適用於雙人房及單人房套餐)；出院後黃疸跟進檢查

父親方面：

父親陪產；父親剪臍帶；袋鼠式護理

2.自然分娩

自然分娩計劃（四日三夜）

三人房 $24,200

二人房 $26,500

一人房 $34,500

優質私家房 $41,900

尊貴私家房 $43,500

香港港安醫院 – 荃灣自然分娩計劃收費包括項目

產婦方面：

四日三夜產後住院；享用獨立分娩室待產；產婦入院檢查、胎兒觀察及護理服務；血型及抗體檢測；常規引產服務，包括連續性胎心聲監察儀器；常規產房服務，包括產程中的監察、檢查等；產後的一般護理、觀察及檢查；產前及產後之所有常規物品、常用藥物及出院藥物；產後護理及育嬰指導如母乳餵哺、嬰兒沐浴等

嬰兒方面：

四日三夜嬰兒房費用；初生嬰兒護理：包括沐浴、臍帶護理、奶粉及紙尿片；初生嬰兒常規化驗包括G6PD、膽紅素、TSH及臍血血氣分析；維他命K注射及第一次防疫注射：卡介苗及乙型肝炎疫苗；計劃期間必需的照燈及保溫箱費用；母嬰同室 (只適用於2人房及1人房套餐)；出院後黃疸跟進檢查

父親方面：

父親陪產；父親剪臍帶；袋鼠式護理

*2024年4月1日起生效。

香港港安醫院 – 荃灣地址：香港新界荃灣荃景圍199號

養和醫院生仔收費

1.剖腹分娩

剖腹分娩計劃（五日四夜）費用

普通房 $28,800

半私家房 $37,540

私家房 $55,200

養和醫院剖腹分娩計劃收費包括項目

產婦方面：

五日四夜住房費由分娩日開始計算；手術室、常規材料、敷料、護理費；基本手術時使用之麻醉藥及所需之助產儀器、監察儀器；分娩前血液檢查 CBP（全血計數）及 type and screen（血型鑑定和抗體篩選 )；住院期間之基本藥物；手術後之常規護理；國際證書母乳育嬰顧問指導母乳哺育；優質奶泵機供應使用；有關初生嬰兒護理、哺育方式及技巧、產後護理之指導；熱線查詢服務；每日供應早、午、晚例餐

嬰兒方面：

產婦住院期間，嬰兒住院五日四夜育嬰室費及專用哺飼室使用費；嬰兒一般的護理及各項必需監察；嬰兒住院期之奶粉、衣物用品及尿片之供應；手術室內嬰兒出生時保暖及護理服務；出生後運送往育嬰室之專用運輸保溫箱服務；首天嬰兒專用暖水床；初生嬰兒第一次疫苗接種：乙型肝炎疫苗及卡介苗（不包括乙型肝炎丙種球蛋白注射）；維他命 K1 注射；常規血液檢查（血型、Rh 因子、G6PD、CBP）；嬰兒黃疸皮膚測試

2.自然分娩

自然分娩計劃（三日兩夜）費用

普通房 $22,300

半私家房 $29,020

私家房 $38,600

養和醫院自然分娩計劃收費包括項目

產婦方面：

三日兩夜住房費由分娩日開始計算；分娩室、常規材料、敷料、護理費；接產儀器、在分娩室內使用胎兒監察器；住院期間之基本藥物、止痛氣體；分娩前血液檢查 CBP（全血計數）及 type and screen（血型鑑定和抗體篩選 )；分娩室陪產；國際證書母乳育嬰顧問指導母乳哺育；優質奶泵機供應使用；有關初生嬰兒護理、哺育方式及技巧、產後護理之指導；熱線查詢服務；每日供應早、午、晚例餐

嬰兒方面：

產婦住院期間，嬰兒住院三日兩夜育嬰室費及專用哺飼室使用費；嬰兒一般的護理及各項必需監察；嬰兒住院期之奶粉、衣物用品及尿片之供應；分娩室內嬰兒出生時保暖及護理服務；出生後運送往育嬰室之專用運輸保溫箱服務；首天嬰兒專用暖水床；初生嬰兒第一次疫苗接種：乙型肝炎疫苗及卡介苗（不包括乙型肝炎丙種球蛋白注射）；維他命 K1 注射；常規血液檢查（血型、Rh 因子、G6PD、CBP）；嬰兒黃疸皮膚測試

*2023年8月1日起生效。

養和醫院地址：香港跑馬地山村道二號

聖德肋撒醫院生仔收費

1.剖腹分娩

剖腹分娩計劃（四日三夜）費用

1. 單胎：

六人房 $25,800

三人房 $28,800

雙人房 $36,800

單人房 $49,800

2. 雙胞胎：

六人房 $34,830

三人房 $38,880

雙人房 $49,680

單人房 $67,230

聖德肋撒醫院剖腹分娩套式收費包括項目

產婦方面：

四日三夜住房費由生產日始計算；剖腹取嬰手術室、材料、敷洗、護理費基本手術時應用之麻醉藥物及所需之監察儀器、助產儀器；基本針藥費；首次全血全數化驗及配血化驗；胎兒監察器(包首四小時)；丈夫陪產服務；手術後之產後護理，一般手術後之常用治療及護理；奶泵機供應使用；產後講座指導有關嬰兒沐浴、初生嬰兒護理、哺飼方式及技巧，產後護理及熱線詢問服務

嬰兒方面：

育嬰室費及專用哺飼室之使用（產婦住院期間）；嬰兒一般常規護理及各項必需監察；嬰兒住院期間之奶粉、衣物用品及尿片之供應；初生嬰兒預防疫苗注射：包括卡介苗及乙型肝炎疫苗注射（不包括乙型肝炎球蛋白注射）；新生嬰兒臍血普查：包括六磷酸葡萄糖脫氫酵素、促甲狀腺激素、血型及恆河猴因子；初生嬰兒聽覺普查；維他命K1注射

2.自然分娩

自然分娩計劃（三日兩夜）

六人房 $22,800

三人房 $24,800

雙人房 $31,800

單人房 $40,800

聖德肋撒醫院自然分娩套式收費包括項目

產婦方面：

三日兩夜住房費由生產日始計算；分娩前住院期間所需之基本藥物及物品；產房、器械材料、敷洗、護理費；基本針藥費；首次全血全數化驗及配血化驗；胎兒監察器(包首廿四小時)；丈夫產房陪產服務；止痛氣體；奶泵機供應使用；產後講座指導有關嬰兒沐浴、初生嬰兒護理、 哺飼方式及技巧，產後護理及熱線詢問服務

嬰兒方面：

育嬰室費及專用哺飼室之使用（產婦住院期間）；嬰兒一般常規護理及各項必需監察；嬰兒住院期間之奶粉、衣物用品及尿片之供應；初生嬰兒預防疫苗注射：包括卡介苗及乙型肝炎疫苗注射（不包括乙型肝炎球蛋白注射）；新生兒臍血普查：包括六磷酸葡萄糖脫氫酵素、促甲狀腺激素、血型及恆河猴因子；初生嬰兒聽覺普查；維他命K1注射

*費用只適用於本地孕婦，2025年1月1日起生效。

聖德肋撒醫院地址：香港九龍太子道327號

仁安醫院生仔收費

1.剖腹分娩

剖腹分娩計劃（五日四夜，預約）費用

1. 單胎：

標準房 $26,000

半私家雙人房 $30,500

半私家單人房（不包括房租）$35,000

私家房（不包括房租） $44,800

2. 雙胞胎：

標準房 $35,000

半私家雙人房 $41,500

半私家單人房（不包括房租）$48,000

私家房（不包括房租） $60,500

仁安醫院剖腹分娩套餐包括項目

產婦方面：

五日四夜住院；一般剖腹分娩手術前之預備及檢查；基本手術室費用包括麻醉藥物、手術所需之儀器及物品；手術後及產後之常規護理、觀察及一般口服藥物；產婦一般日常及衛生用品（束腹帶、產婦衛生巾2包、床墊10張、生理沖洗器1個、網褲4條、個人清潔用品及拖鞋）；奉送瑤柱蛋白薑飯；奉送飲用炒米茶及外用薑水

嬰兒方面：

新生嬰兒即時及每天之護理及監察；住院期間醫院可提供奶粉、衣物用品及紙尿片；首次預防疫苗注射包括：乙型肝炎、卡介苗及維他命K1；新生嬰兒之常規臍帶血液化驗，包括六磷酸葡萄糖脫氫酶、促甲狀腺激素及血型；初生嬰兒聽覺測試；提供有關嬰兒沐浴、母乳餵哺或瓶飼的方法及技巧指導；可選擇成爲仁安BB會會員；「新生嬰兒護理及健康記錄」小冊子；嬰兒相片連相架及嬰兒禮物

2.自然分娩

自然分娩計劃（四日三夜）

標準房 $22,500

半私家雙人房 $25,500

半私家單人房（不包括房租）$28,800

私家房（不包括房租） $38,000

仁安醫院自然分娩套餐包括項目

產婦方面：

四日三夜住院；作產時之一般檢查、護理及胎兒監察；一般產房服務及護理：儀器、藥物、止痛氣體及物品、丈夫產房陪產服務；分娩後來之一般護理觀察；產後一般口服藥物；產婦一般日常及衛生用品（產婦衛生巾2包、床墊10張、生理沖洗器1個、網褲4條、個人清潔用品及拖鞋）；奉送瑤柱蛋白薑飯；奉送飲用炒米茶及外用薑水

嬰兒方面：

新生嬰兒即時及每天之護理及監察；住院期間醫院可提供奶粉、衣物用品及紙尿片；首次預防疫苗注射包括：乙型肝炎、卡介苗及維他命K1；新生嬰兒之常規臍帶血液化驗，包括六磷酸葡萄糖脫氫酶、促甲狀腺激素及血型；初生嬰兒聽覺測試；提供有關嬰兒沐浴、母乳餵哺或瓶飼的方法及技巧指導；可選擇成爲仁安BB會會員；「新生嬰兒護理及健康記錄」小冊子；嬰兒相片連相架及嬰兒禮物

*2025年1月1日起生效。

仁安醫院地址：新界沙田大圍富健街18號

資料來源：各醫院網頁