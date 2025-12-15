研究調查逾200位孕婦 發現多吃雞蛋的女士 胎兒腦部成熟指標更高

孕婦多吃雞蛋有助胎兒腦部發育！有研究調查202位懷孕中的女性，結果顯示在懷孕期間攝取雞蛋，其胎兒在腦部發展、自主神經功能表現上會更出色。



美國堪薩斯大學（University of Kansas）早前發表研究，調查懷孕期間攝取膽鹼及與胎兒神經發育的關係。研究共調查了202位懷孕中的女性，當中進行食物頻率問卷評估以採取採孕婦在孕期中膽鹼、DHA、葉黃素攝取量。同時分別在懷孕第32週和36週時，使用胎兒生物磁振造影技術測量胎兒神經發育，並計算胎兒神經指標（SDNN、RMSSD）和腦部成熟指標（fABAS）。

結果顯示經常攝取雞蛋的孕婦，其胎兒在第32週與36週的腦部成熟指標會更高，心律變動性指標亦會更穩定，研究團隊表示攝取膽鹼對新生兒大腦發育至關重要。

孕婦每天至少攝取450mg膽鹼

由於研究得出雞蛋其所含營養物質與胎兒神經發育有協同作用，孕婦每天至少攝取450mg的膽鹼，因此別忽略「膽鹼」重要性。而由於雞蛋作為膽鹼最豐富來源，每個蛋黃含有115mg膽鹼，研究團隊鼓勵孕婦在懷孕期間宜多食用雞蛋，有助胎兒的腦部發展。