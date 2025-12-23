孕婦健康｜懷孕會加速衰老? 研究揭示孕後生物年齡老化可達5.28年

最新研究發現，懷孕的婦女比起未曾生育者的生物年齡加速老化最多5.3歲。而男性的生育次數與老化無關。



最近刊登在Obstetrics & Gynecology的最新研究招募了 75 名18至50歲的女性，當中45名女性為初產孕婦，30名則為非孕婦。是次研究旨在探討懷孕與通過DNA甲基化測得的表觀遺傳年齡之間的關係。

表觀遺傳年齡揭示身體實際「生物年齡」

表觀遺傳年齡，則是透過分析DNA的甲基化變化得出身體的實際「生物年齡」。由於人體內的甲基化會受到年齡、生活習慣、壓力、疾病及環境的影響而改變。因此，表觀遺傳年齡可以更精準地反映身體當下的老化狀態與生理機能，揭示身體的真實老化速度。

孕婦生物年齡加速老化達5.28年

研究分別採集女性入組時的血液樣本，以及分別在孕婦產後第1天，以及非孕婦入組7個月後的再次採集血液樣本，並使用 11 個分子鐘測量表觀遺傳年齡。研究結果顯示，孕婦在 11 個表觀遺傳時鐘中的其中6個時鐘上表現出明顯的生物老化加速，範圍在1.58至5.28 年之間。

研究團隊同時發現，即使在調整年齡和 BMI 後，懷孕早期的表觀遺傳年齡仍然與妊娠併發症有關，包括高血壓、糖尿病、早產和小於胎齡兒（即出生時體重在相同胎齡平均體重的第10個百分位以下的嬰兒）。