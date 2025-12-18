胎教｜研究發現懷孕期間每天聽歌 嬰兒大腦對聲音反應較明顯

音樂胎教｜研究發現，孕後期每日聽音樂，胎兒出生後的大腦會對聲音節奏有較為明顯的反應，這現象亦有可能與嬰兒的早期語言能力有關。



孕期每天接觸音樂對嬰兒神經反應有影響

一項由巴塞隆納大學（University of Barcelona）及Sant Joan de Déu研究所共同進行了一項研究，了解孕婦在懷孕期間每天接觸音樂，與嬰兒出生後神經反應的關聯。研究對象為60名健康足月出生的初生嬰兒，分為兩組，一組29名嬰兒每日接觸音樂；另一組31名嬰兒則沒有每日接觸音樂。

研究人員為嬰兒進行腦電圖檢測，並使用一種稱為「頻率跟隨反應」（frequency-following response，FFR）的指標，來衡量嬰兒在聽到聲音時，大腦會跟隨聲音的基本節奏產生反應。這項測量並不涉及聲音內容或理解能力，只是觀察大腦對聲音節奏產生的基本反應。

嬰兒大腦對聲音有較明顯反應

結果顯示，在孕期間每日接觸音樂的嬰兒，出生後大腦對語音聲音基本頻率的反應較為突出，即是這些嬰兒在聽到聲音時，大腦會出現較明顯的反應。不過這項研究只反映了嬰兒神經反應強度上的差異，與嬰兒的語言能力、理解表現無關。

研究亦指出，這些音樂刺激可能與神經可塑性有關，即是大腦隨經驗進行調整的能力。研究人員Sonia Arenillas-Alcón表示，這種神經反應上的差異，可能會促進嬰兒的早期語言能力發展。不過研究對此未有作出明確結論，仍需要進行更多追蹤研究。